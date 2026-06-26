Con Jorge Macri y Axel Kicillof, CAME celebró el Día Internacional de las Pymes

“Venimos con propuestas concretas que estamos dispuestos a trabajar con los poderes del Estado y con todos los sectores del sistema económico”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab, en la apertura del evento, que tuvo como lema “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”.

En ese sentido, enumeró: “Necesitamos incentivos reales al consumo interno, condiciones de financiamiento accesibles, que la carga tributaria no sea el factor que empuja a la informalidad a quienes quieren ser formales. Necesitamos un nuevo consenso fiscal para evitar percepciones y retenciones indebidas”.

Por su parte, Macri señaló: “Lo más importante que tiene la Ciudad y el país es el privado, y necesita de un Estado ágil, moderno y previsible. Por eso estamos del lado de los que cumplen las reglas. El rol del Estado es ordenar y establecer reglas del juego”. También definió que “ser pyme es invertir cuando no hay certezas. Es sostener el empleo. Cada uno de los trabajadores es parte de la familia pyme”.

Luego, Kicillof manifestó que “hay problemas con todos los rubros vinculados al comercio, la construcción, la industria y el turismo. Todos rubros que dan empleo y donde proliferan las pymes nacionales”. “La mayor potencialidad que tiene la Argentina son sus empresarios. Es con los empresarios pymes argentinos que hay que construir una nueva Argentina”, finalizó.

El evento continuó con una serie de paneles destinados a analizar la actualidad pyme.

Del panel “Las entidades que impulsan el desarrollo pyme” participaron Ricardo Diab; el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.



“Todos queremos que baje la presión tributaria. Solo le pedimos al Gobierno nacional y nos olvidamos de los gobernadores. Ingresos Brutos es el peor de los tributos. No tengo dudas del futuro del país, de su proyección y del futuro de las pymes”, enfatizó Grinman.

A su vez, Rappallini resaltó que “las pymes son la estructura económica más virtuosa. Hay que acompañarlas porque el tejido empresarial de un país es el principal capital. La salida de la Argentina es con más pymes, pero tenemos que diseñar el ecosistema para que se creen y se desarrollen. Tenemos que emprender un nuevo camino y hay que construirlo entre todos”.

En tanto, Pino destacó que “el campo es una pyme que es columna vertebral de muchas actividades. El campo como pyme, cuando funciona bien derrama sobre otras pymes que hay en todo lo que es la producción”. Por otra parte, agregó que “pese a la cosecha récord de maíz, trigo y soja hay producciones regionales que están pasando un mal momento, quizá no solo por la parte productiva sino también por los diferentes tipos de cambio que hemos tenido. Tenemos un gran desafío por delante”.

El evento continuó con paneles sobre producción en un país federal, financiamiento, capacitación y sostenibilidad del que participaron distintos especialistas.

Estuvieron presentes diputados y senadores; los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo; y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño.