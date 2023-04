Como siempre Cochico rinde

Días atrás me llamo Cristian del parador Sisao Beach de Cochico y me dijo, literalmente, Luiggi venite a hacer una nota que hay mas pescado que agua.

Ante esa propuesta imposible decir un no y pusimos fecha, era el lunes pasado, el pronostico de vientos nos jugo una mala pasada y postergamos para ayer viernes.

Viajamos en este relevamiento: Carlitos Crisci, Raul Barera, Carlos Sosa y yo, llegamos tipo 7 15 ahí nos esperaba Cristian (cel 2923 51-2248) ya con todo cargado en el trucker y luego de charlar un rato cargamos y a hacer lo que nos gusta.

Navegamos 15 minutos y largamos un primer garete, probamos con líneas de flote, paternoste y línea versátil, rindiendo todas muy parejas, la primera hora de garete fue de poco rinde, habremos logrado una docena de pejerreyes muy peleadores( algunos a clavarlos saltaban con piruetas extrañas para la especie) .

Pasado ese tiempo levantamos y nos dirigimos cerca de una costa a unos 200 mts de la misma y anclamos.

Y empezó la fiesta, piques muy seguidos( ya verán en el video de YouTube de ver piques en 3 cañas a la vez y algunas con dobletes), picaban a todas las profundidades 30, 50 140 y 200mm, con todo tipo de carnadas: sardinas vivas , en azúcar y el siempre rendidor filet de pejerrey.

Los pejes eran muy parejos de 28 a 35 cm, y vigorosos.

El pique se mantuvo constante toda la mañana, salvo algunos pequeños intervalos, llegada las 13 30 horas y al haber logrado la cuota de 25 por Pescador decidimos volver al parador que posee Sisao a la orilla de la laguna, equipado con mesas de pool, cervecería, resto bar, Cristian te ofrece además de la guiada,desayuno, almuerzo y cenas de muy elaboradas comidas,es como yo un amante de la buena cocina.

Siempre el grupo equipado con Grilon, Cauque y Señuelos Rubi, que proveen al Cocodrilo de todo lo necesario para no fallar en nuestros relevamientos.Gracias por leernos, y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, facebook tiktok y en nuestro canal de youtube como : cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes nos dan una mano para poder seguir haciendo esto: repuestos del automotor Hector Pelusso,recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pintureria Martinez, Spataro S.A, Grupo Ferrari, Carniceria Cer”2”, Optica Boero, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana y La Strada confitería.

Y como siempre les decimos respeten cantidades, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y dejen limpio el lugar que visiten, así nuestros hijos y nietos podran disfrutar de esta pasión como lo hacemos hoy nosotros.

Abrazo pescador.

Luis O.Ventimiglia

Pescador apasionado

Cocodrilo fishing team