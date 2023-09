Comienza el Torneo de la Primera A: Como se preparan los equipos

Este domingo 24 da inicio el Torneo “Copa Centenario Club Libertad” que pone en juego la Liga Nuevejuliense de Futbol, cuya modalidad de juego es un torneo clasificatorio todos contra todos donde surge un ganador, y luego un play off con los ocho mejores equipos clasificados, donde también sale un campeón. De repetirse el mismo ganador, será el Campeón; de no ser así habrá una final entre los dos ganadores de ambos torneos y se conocerá el Campeón 23/24.

Como se preparan los equipos

Libertad: Sueña con festejar su centenario gritando campeón

El plantel “lagunero” continua con el mismo cuerpo técnico, en la persona de Mariano Balhano. En lo que respecta al plantel, vuelven Sergio y Pablo Castillo, Franco Caldas, Marcelo Colombo, Horacio Scolari, Gonzalo Perez, Lautaro Bonello (viene a préstamo de A. Álvarez) y se suman como arquero Gonzalo Nuñez de La Plata y Mauricio Carrasco, centro delantero que jugo en Estudiantes de La Plata, informo el DT lagunero.

Alt. La Niña: El Tricolor buscara estar entre los ocho mejores equipos

Tras tener una pretemporada muy fructífera, donde se incorporaron varios partidos amistosos y se fue probando distintas técnicas y puestos de cada uno de los jugadores, dirigidos técnicamente por Damián Gómez, que continua luego del logrado el ascenso. Además de las incorporaciones como Gonzalo Berazun (Pehuajo), Matías González y Luis Ruiz (CABA), Tomas Torgano (Atl. Casares), Esteban Porta, el Hormiga Oliva de 9 de Julio, Juan Villarreal, de Dudignac y Joaco Cristi (Def. Sarmiento) y se mantienen varios jugadores del campeonato pasado, como Julián Cambelo, Emanuel Umbides, de La Niña, los hermano Chela, Braian Arauz y los hermanos Sosa, el presidente del Club, Alejandro Bozzufi, está confiando en que están con un buen plantel y el objetivo es estar entre los ocho equipos del torneo.

La actual comisión directiva hace tres años que están, y ya lograron el ascenso a la A, están realizando obras en los vestuarios.

Dudignac: Ser competitivo para hacer un buen campeonato

Desde Dudignac, el presidente de la institución, Cristian Zega sostuvo que luego ve varios años se vuelve a la A, y lo hacemos con una gran base de jugadores locales, más refuerzos como un arquero y un centro delantero de Buenos Aires. Y se suman dos medios campistas de Pehuajo y Lincoln.

Dudignac prosigue con Cristian Lorenzoni como DT, se suman Martin Cufre y Antonio Fernández. Mientras que Pablo Gomez en 4ta.

Club El Fortin

El equipo de El Fortín es por Diego San Miguel, con Gustavo Giufrida como Ayudante de Campo y Enzo Canusso como Preparador Físico. Diego San Miguel ha tenido experiencia como entrenador no sólo en divisiones inferiores, sino en Primera División cuando estuvo al frente de la última etapa de la campaña en que Libertad logró el Ascenso a Primera División.

El plantel de El Fortín ha incorporado a Carlos Querejeta (volante de Pehuajó), Matías Saravia (delantero de Pehuajó), Diego Peralta (defensor de Pehuajó), Sebastián Cheverry (jugador que hizo las inferiores en Atlético), Iván Silva (arquero, ex Viamonte y Coliqueo de Los Toldos). En las primeras fechas en que juegue de local, El Fortín utilizará la cancha de Once Tigres.

Club Atl. French

El cuerpo ténico de French tendrá una dupla conformada por Daniel Delgado y Oscar Godoy, con Nicolás Fullana de Preparador Físico y Maximiliano Sist. No seguirán los préstamos de Matías Urquiza, Leandro Bonett, Federico Mássico. Se suman Marcelo Bourzac (mediocam pista Buenos Aires), Carlos Acosta (arquero de América), Federico Mazzola, Michael Martín.

Siguen los referentes del plantel Esteban Martín, Braian Rodrí- guez, Ignacio Belloni, entre otros. Además se incorporan otros juveniles que llegan para sumar al plantel. French pretende continuar con el protagonismo que lo ha caracterizado en su historia y del mismo modo, que ha tenido en las últimas temporadas llegando a la instancia de semifinales de Primera A.

Club Social y Dep. 12 de Octubre

Fabricio Bonello es el DT de 12 de Octubre, lugar en el que empezó a dirigir en 2010/2011. En la temporada 2014/2015 perdió en la final del Ascenso con Naón con una base propia de jugadores de la localidad. «Hoy se me dio la oportunidad de volver a dirigir y la idea es trabajar con una base con chicos del Club», sostuvo Bonello.

Se suman Ezequiel Laserna y Axel Paniagua de Buenos Aires; Eric Provenca, Fernando Guidi y Ezequiel Arruvito (Bragado), Enzo Di Marco y David Caruso (Casares). Desde hace dos meses se están preparando con Andrés Pastori como PF. El Ayudante de Campo es Daniel Montenegro. En Cuarta División Héctor Figueroa junto a Pablo Servera.

«Hay mucha expectativa. Son seis pueblos del interior que van a estar participando y es un desafío importante. El campeonato va a ser parejo, porque todos los clubes han trabajado con mucho entusiasmo y compromiso. Esperemos dar una pelea importante, lo más alto que podamos», comentó Bonello.

Club Atlético Naon

Daniel «Carreta» González se hizo cargo como DT del Club Atlético Naón, con Domingo Pédulla y Domingo Faustino como Ayudantes, Emiliano Pastori como Preparador Físico, Roque y Diego Campagnoli en Cuarta División. «Tuve experiencia en cuerpos técnicos con Luis Farías en Libertad, como ayudante de campo y lo hacía como jugador. También en Compañía General Buenos Aires lo hice como jugador y en el cuerpo técnico y en la Cuarta de Compañía como DT» recordó.

En Naón no siguen Bartoletti (arquero), Germán Espinazo, Mariano Celiz (goleador). Siguen los hermanos Mauricio y Marcelino Prol, José Tamburelli con trayectoria en Sarmiento, se mantiene Martinelli, Renda, Petrillo, Lorda, Banegas. Naón sumó al defensor Enzo Bracco, al arquero Luna de Carlos Casares, el delantero Jaime, Agustín Martínez de Once Tigres, Cicuelo de Junín, Lucas Macías de Lincoln y al goleador Emiliano Perujo ex Once Tigres.

Club Atl. 9 de Julio

La continuidad de Mauricio Del Pino en Atlético 9 de Julio, trajo tranquilidad. Será el 9no año del entrenador Millonario en Primera División, uno de los que más títulos ha logrado en la institución y en el fútbol local. En este caso seguirá el mismo cuerpo técnico con Fernando Morro como PF. El equipo Millonario nuevamente buscará el mayor protagonismo y para eso se ha preparado.

Será un año de cambios para el Bicampeón de las últimas dos temporadas. No jugarán Luis Romero, Martín Tempestti, quienes habían anunciado el retiro. Atlético no contará con Braian Avilés, Alan Baselli, Lucas Márquez, Emanuel Zamprogna y Diego Salas.

Como referente continúan Pablo Maccagnani, Gonzalo López, Ramiro Di Sario, Pedro Casey, Nicolás Vías, Bautista Sánchez, Valentín Alvarez, Ignacio Pastor, Santiago Unanua. Se incorporaron Agustín Bessone, Leandro Garín (volante central de Vedia, radicado en 9 de Julio), Tomás Gavaldá (ex San Agustín, después de haber jugado en Finlandia) y Nahuel Salas. Esta semana se estuvo probando Lautaro Marín, juega de mediocampista o defensor con Atlético 9 de Julio le ganó a Once Tigres en dos amistosos

Club Once Tigres

Después de 22 años en Primera División se retiró Julio San Miguel en Once Tigres: «cumplí un ciclo y era el momento indicado porque siembre me brindé al máximo, siendo protagonista en dos finales del año. Tomé una decisión correcta».

Ante la no continuidad de Luis Farías, el Presidente Fernando Salva le propuso a San Miguel hacerse cargo de Primera y Cuarta, después de una experiencia previa como entrenador de Quinta. Carlos Maineri sigue como PF, en el cuerpo técnico se encuentran Javier Albano, Miguel y Mario Rumi, Damián Losada.

En Once Tigres no seguirán jugando Enzo Bracco, Agustín Rabán, Emiliano Perujo, Agustín Martínez, Emiliano Aguerrido, Sergio Castillo, además de Julio San Miguel todos titulares.

Empezó el armado del plantel: se sumaron Lucas Márquez, Gastón Trotta, Emanuel Zamprogna, Leonardo Dizeo (jugó el Argentino cuando Ascendió Once Tigres), Tomás Landaburu. Siguen los referentes Vladimir Ascani, Facundo Cacho, Kevin Losada. «Volvieron 15 jugadores del Club que se habían ido como Juan Perazzo, Nacho Rodríguez, y chicos del club quienes no habían tenido posibilidades.

Estoy contento por cómo estamos trabajando. Somos un equipo en formación y con la identidad de Once Tigres, rearmarnos y cuando pasen los partidos veremos para qué estamos. queremos ser protagonistas».

Club y Biblioteca Agustín Álvarez

El equipo de Agustín Álvarez inicia el torneo con la incorporación de Carlos Gallo como DT, acompañado de Jorge “Machito” González como ayudante de campo y preparador de arqueros. A ellos se suman Gonzalo Choy González y Mariano Delamer, además de Diego Rojas como preparador físico.

Como arquero llego Matías Proenza, también vuelve “Nacho” Bossio. Desde las bases se incorporaron Laureano Barrios, mediocampista, Jeremías Mateo, Tomas Gallo, Juan Galo, Juan Lettieri, y que se suman a los de más experiencia como Laureano Quintana, Patito Castiñera, Maxi Salas, Juan Crosa, Alejandro Gailac.

Como refuerzo, llegan Maxi Acosta (Once Tigres) y Jorge Achucarro (de Central Ballester), defensores y un delantero, Enzo Gómez (Central Ballester), y el cuarto foráneo, Claudio Saieva (Boca de Casares). También se incorporará en febrero 2024(ya está el pase en el Club), Agustín Raban quien ahora juega en Gral. Villegas, y por último se sumó Nicolás Longarini, quien recientemente llego a la Argentina.

Club Atl. San Martín

Por su parte el equipo “Santo” inicia esta temporada con la misma base con la que peleo el campeonato y que lo dejo como uno de los cuatro mejores equipos de la Liga.

Juan Murphy fue sostenido por el Club como DT.

Venimos de un buen año a muy bueno, dejando la vara muy alta, ya que San Martin es un Club grande y debe acostumbrarse a estar en los mejores planes deportivos. Para ello se cuenta con la misma base a excepción de que no contara con Nicolás Vazquez y Luciano Bayaut, mientras que vuelven Emiliano Aguerrido y Matías Urquiza. Continúan Sergio Vega y Marcos Gerónimo, más la base de todos los juveniles. Llego Mateo Gallo desde España, se suman jugadores de Quinta división y dos de 6ta., informo Murphy durante una conferencia dada por parte del Club.