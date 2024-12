Combustible mas caro: En Pehuajo, revés judicial para la gestión del Intendente Zurro que quiere continuar con la imposición de una Tasa en el combustible del 2%

Los concejales de Juntos por la Libertad, Graciela Agostinelli y Manuel Polo, celebraron la noticia que recibieron hoy de la Justicia, ya que finalmente se aplicó la medida cautelar que dispone el no pago del 2% en combustibles por parte de los más de 200 vecinos que acompañaron con su firma el reclamo. De todos modos, indicaron que ya hay un arduo trabajo en el bloque para lograr ampliar esa medida a toda la población, ya que si bien la Justicia los consideró vecinos comunes en la denuncia, son concejales y sus acciones van en beneficio de la población toda.

Los ediles indicaron que este es un buen mensaje para la población, ya que invita a reclamar con respeto y con la verdad por un derecho, que en este caso es el de no pagar por una tasa que es inconstitucional; y recordó que oportunamente hicieron pública la convocatoria para firmar el reclamo, y muchos no asistieron por miedo. Agregaron además que cualquier vecino podría haber iniciado esta denuncia, como lo pueden hacer con otras tasas que no corresponden, y anticiparon que evalúan hacer una presentación similar el año próxima, por la tasa de recolección de residuos reciclables que se comenzó a cobrar este año. En este punto, recordaron que estos puntos se podrían haber evitado a principio de año, cuando decidieron no dar quórum a la sesión, pero sufrieron el duro golpe del alejamiento de Ignacio Arteche del bloque, que facilitó la aprobación de estas tasas.

Los ediles indicaron que hoy se vence el plazo para la presentación del Presupuesto 2025, y a fin de año para presentar las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, y están muy atentos a lo que pretenda cobrar el Municipio; mientras tanto, están elaborando ordenanzas alternativas que proponen reducción de algunas tasas y eliminación de otras, que no representan grandes ingresos a las arcas municipales pero sí una complicación parta el bolsillo de los contribuyentes, como la tasa de habilitación de comercios, que además, limita la proliferación de emprendimientos del ámbito privado.

Finalmente, los concejales agradecieron la predisposición y el trabajo de los abogados, Doctores Manuel y Daniel Torrallardona, que acompañaron en este proceso.

