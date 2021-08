Ciclismo: Agustín Martínez integra el equipo Sindicato Argentino de Televisión

El pasado sábado 7 de agosto se reanudó la actividad deportiva del ciclismo en la región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se disputó la competencia del Circuito Astronomía Paseo del Bosque de la ciudad de La Plata, organizada por la Peña Marilon y fiscalizada por la Asociación Ciclista La Plata, del que participaron varios equipos del ciclismo nacional entre ellos el equipo de Junin el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), que para esta nueva temporada incorporo al nuevejuliense Agustín Martínez, quien hasta hace pocos meses integraba el equipo Ciudad de Chivicloy.

El dos veces campeón Sub 23 de la Doble Bragado, manifiesto en sus redes sociales «comenzamos una nueva temporada de ruta (2021.2022) con nuevo equipo, me gustaría expresar todo mi agradecimiento a @fernandoantogn al @ciudad_chivilcoy19 a los compañeros de equipo y los auspiciantes por todo su apoyo y por la confianza que me brindaron hemos logrado muchas cosas y he aprendido mucho en estos años, más que compañeros éramos una gran familia, palabra aparte para @anibalborrajo que se convirtió como parte de mi familia

Comienza una nueva etapa para mi con el equipo Sat contento con muchas ganas de seguir creciendo y motivado para dar lo mejor de mi como siempre lo he hecho desde el principio.