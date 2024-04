CFMoto Argentina eligió a Cingolani Motors como concesionario oficial en 9 de Julio y zona

Tal como adelantáramos acerca de la inauguración de la concesionaria número 18 de CFMoto Argentina en la ciudad de 9 de Julio a través del Concesionario Cingolani Motors, tras la presentación de la marca y sus novedades a nivel mundial, desde El Regional Digital dialogamos con Gustavo Padilla, gerente comercial de CFMoto Argentina y de Daniel Cingolani, titular de la concecionaria, ya con 36 años en el mercado de motos y bicicletas en la región.

Daniel Cingolani se mostró agradecido por la decisión de CFMoto de elegirlos como concesionario, “es un trabajo que venimos haciendo durante estos años. Las cosas vienen saliendo relativamente bien, estamos contentos. Más que nada por la cantidad de producto que ellos tienen, de la calidad, de todo lo que ha demostrado hasta ahora y todo lo que viene. Es muy importante, resalto el ex campeón de TC 2000.

Ante un importante público que acompaño la presentación de CFMoto en 9 de Julio, Cingolani al dirigir la palabra, destaco el valor que tiene la compañía y que es lo que les transmitio seguridad a ellos.

La verdad que agradezco haber tomado la decisión y haber confiado en hacer esta inversión, para poder lograr tener la marca oficial acá en Nueve de Julio y la zona. Eso sin duda es muy importante.

Por su parte, Padilla que CFMoto en la Argentina está de la mano de dos empresas distintas en todo lo que es dos ruedas y cuatro ruedas. A nivel mundial, CFMoto se inició en cuatro ruedas en el año 88 y luego fue al mundo de las motocicletas, donde hoy a paso a ser más del 60% de su negocio global a nivel de producto, explico.

La compañía hace un año que desembarco en nuestro pais, y apunto al mercado Premium con posicionamiento de precios con la misma calidad de producto que hoy tienen otras marcas japonesas históricas e icónicas mundiales, dijo

CFMoto, ofrece al público, una motociclista de media y alta con altísima calidad y de altísimo nivel de tecnología y equipamiento para usuarios muy exigentes, resalto el gerente comercial de la empresa.

Pos Venta

Padilla resalto que la base de la marca para desplegarse en Argentina es la post venta. Y en ese sentido se elige Cingolani Motor, donde también el servicio de post-venta va a estar presente. Todo comenzó allá por marzo o abril del 2023, recordó.

Elegir Cingolani Motors, fue muy seleccionada para incluirla a la red de concesionarios y sobre todo los jugadores, o sea, quién es el que está atrás de la marca. Y justamente por esto, o sea, Daniel y su familia son un referente más allá de los 35 años que no son menos, pero tenemos mucha gente dentro de la Argentina con este periodo de edad dentro del mundo de las

Por último, Daniel Cingolani comento que la decisión también de avanzar en la inversión, mucho tuvo que ver el hecho de que Tomas (Cingolani) se sumó. Él tiene la fuerza, por ahí yo un poquito de experiencia, entonces todo eso nos llevó a tomar esta decisión. Tal vez si no hubiese estado Tomás no lo hubiese hecho porque, bueno, es más trabajo, si bien es cierto, no soy grande, pero tampoco soy chico. Y hay que ir ajironándose y sin duda ellos lo pueden hacer mucho mejor que nosotros, destaco el empresario nuevejuliense.