CESTOBALL: El CEF 101 9 de Julio compitió en la Liga Argentina

Desde el 8 al 12 de octubre se disputo en la ciudad de Necochea una nueva edición de la Liga Nacional Argentina de la categoría 1ra Femenina, el torneo más importante del país a nivel clubes. Participan del mismo 16 equipos de todo el país.

El equipo estuvo integrado por:

STEFONI, LUISINA – MARTINEZ, GUILLERMINA – HERNANDEZ, LUCIA –- DE PIETRO, BAIANA – LUQUIN, NATALIA – URTENECHE, BELEN – BOUFFLET, SOLEDAD – LEZCANO, CLARA – MARENNA, CANDELA – MARTINEZ, VANINA – DE PIETRO, DANESA.

DT: PABLO LEZCANO – DEL: FLORENCIA CERECEDA – AT: GABRIELA RODRIGUEZ.

Resultados

Regatas de Corrientes 76-88 Club Ciudad de CABA 56-108

VS: Ferrocarril de Gral. Pico 53-122

Vs: APV de CABA 102-108

Fundación de Tucumán 94-70 Famailla de Tucumán 72-58

Posiciones:

1° GEVP (CABA) – 2° SITAS (CABA) – 3° FERRO (GRAL. PICO) – 4° BALLESTER (CABA) – 5° CIUDAD (CABA) – 6° EDIP (SAN LUIS) – 7° AVELLANEDA (CABA)– 8° CULTURAL ARGENTINO (GRAL. PICO) – 9° APV (CABA) – 10° QUILMES (CORRIENTES) – 11° REGATAS (CORRIENTES) – 12° CENTRO BASKO (NECOCHEA) – 13° CEF 101 (9 DE JULIO) – 14° FAMAILLA (TUCUMAN) – 15° SAN MARTIN (CORRIENTES) – 16° FUNDACION J.R. (TUCUMAN)

Es la 2da vez que nuestro representativo participa de esta competencia y el objetivo principal de mantener la posición del año anterior se alcanzó, estando muy cerca de poder avanzar algunos puestos.

El balance es muy positivo, la experiencia muy enriquecedora, el nivel de competencia es altísimo y pudimos jugar, competir y aprender un montón.

Queremos agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible nuestra participación.