Cerró una multitudinaria Sial China con empresarios muy satisfechos por la vuelta a la presencialidad

La Sial China 2023, una de las más concurridas de la historia, dejó muchas certezas aunque también algunos interrogantes sobre los precios obtenidos. Por un lado, quedó demostrado que la demanda china está garantizada y que el mercado no tiene techo. También quedó claro que los consumidores chinos recién están transitando los primeros meses de la post pandemia por lo que la actividad económica aún no se recuperó totalmente. Por eso mismo, sumado a que el mercado local está suficientemente abastecido de carne, los precios -que en las últimas semanas habían bajado-, no acompañaron las expectativas de los exportadores.

Algunos de los valores negociados fueron los siguientes: Shink/Shank (garrón y brazuelo) 5.500 dólares la tonelada, rueda (cortes del cuarto trasero) 5.500 dólares, Chuck & Bade (cortes delanteros) 4.600 dólares, y vaca 6 cortes, 4.700 dólares.

«Vi una cantidad impresionante de compradores recorriendo la feria, con los frigoríficos desbordados de gente», aseguró Jorge Grimberg, Presidente del IPCVA. «Y más allá de que los precios no eran los esperados vimos otros aspectos muy positivos, por ejemplo que con las acciones de promoción que venimos realizando en los últimos años crecen las consultas y el interés por los cortes de alta calidad», concluyó.

«Me parece que todavía necesita recuperarse el mercado doméstico de China y volver la actividad que tenía en la pre pandemia», agregó Daniel Urcía, Vicepresidente del Instituto. «Muchos lugares todavía están cerrados y cuando se dé esa reapertura creo que vamos a volver a los valores que se obtenían hasta 2019», ejemplificó.

Otras de las cosas que quedaron claras es que la carne argentina ya ocupa un lugar por derecho propio y que crecen las consultas por cortes de calidad. «En los últimos cinco años el crecimiento de la carne premium en China ha sido exponencial», explicó Alejandro Salemme, de la Asociación Argentina de Angus. «El importador chino ya empieza a distinguir calidades y hay lugar para que la carne argentina también se desarrolle en ese segmento».

«La marca ya está instalada, está en nosotros que podamos como productores y como país sostenernos en el tiempo: la carne argentina tiene su lugar», comentó, por su parte, Mariano Grimaldi del Frigorífico Logros, al tiempo que Hugo Borrel (h) (ArreBeef) acotó que «lo bueno es que la carne argentina de una vez por todas ya está bien posicionada, tiene un nombre propio y hemos hecho un trabajo junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina».

El Pabellón Argentine Beef

Para la participación en la Sial China 2023, el IPCVA desarrolló el Pabellón Argentine Beef sobre una superficie de 1.100 metros cuadrados, concebido como un gran centro de negocios con espacios de atención individual para cada una de las empresas en torno a un gran restaurante en el que se sirviwron más de 500 bifes por día.

Las empresas que acompañaron al IPCVA fueron las siguientes: ArreBeef, Asociación Argentina de Angus, Azul Natural Beef, Black Bamboo, Carne Hereford, Carnes Vireyes/Abuelo Julio, Catter Meat, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Friar, Frigolar, Frigorífico El Federal, Frigorífico Forres Beltran, Frigorífico Gorina, Frigorífico Las Heras, Frigorifico Maneca, Frigorífico Pico, Frigorífico Rioplatense, Frigorífico Visom, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, La Anónima, Logros, Madeka, Offal Exp, Quickfood Marfrig, Rafaela Alimentos, Bustos Beltrán, Santa Giulia, Urien Loza, Viande-Ecocarnes.