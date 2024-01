Celeste Saulo, argentina y primera mujer al frente de la Organización Meteorológica Mundial

La doctora en Ciencias de la Atmósfera argentina y exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Celeste Saulo, asumió como la primera Secretaria General de la Organización Meterológica Mundial (OMM).

Saulo, quien dirigió el SMN desde 2014 y fue reemplazada por Yanina García Skabar en ese cargo, comenzó su gestión el primer día del año en la institución meteorológica más importante del mundo luego de que su designación fue aprobada en junio pasado en Ginebra, Suiza.

La propia OMM la felicitó y publicó en su cuenta de Twitter un perfil de la especialista:

Prof Celeste Saulo, on the right, has officially taken up her role as the new WMO Secretary-General, heralding a new era for the weather, water, and climate community.

Take a moment to discover more about Prof. Celeste Saulo's career and background: https://t.co/ZPLjKSNQFf pic.twitter.com/Qope9xQBLh

— World Meteorological Organization (@WMO) January 4, 2024