Carne vacuna: El Gobierno dice que se reabre la exportación y se dará a conocer como sera el mecanismo, que aun falta ajustar

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que el Gobierno está «terminando de ajustar mecanismos» que permitan retomar las exportaciones de carne vacuna, cuya suspensión vence el domingo, con «un nuevo esquema de reglas de juego» para los principales actores del sector.

Kulfas dijo que los detalles del mismo de darán a conocer «en las próximas horas de hoy.

«La idea es que con un nuevo esquema de reglas de juego que estamos terminado de ajustar, poder la semana que viene retomar el camino de la exportación, buscando garantizar que esté bien abastecida la mesa de los argentinos», indicó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

En este sentido, explicó que «el objetivo es garantizar que exista un abastecimiento mayor del mercado interno. Los detalles se darán en las próximas horas o mañana, pero en principio la idea es que se pueda volver a exportar carne, pero con un esquema que permita garantizar mayor presencia en el mercado interno».

De la misma manera, planteó que el Gobierno quiere «que todos los cortes populares estén accesibles».

El 20 de mayo el Gobierno nacional decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, tras la fuerte suba en sus precios internos, además de alegar irregularidades en algunas operaciones al exterior que presionaban los valores.

De la medida, que vence este domingo, quedaron exceptuados los despachos que tienen como destino cumplimentar la Cuota Hilton, la cuota 481 y envíos a Estados Unidos.

El encarecimiento de este producto comenzó su escalada en octubre y noviembre del año pasado y continuó hasta el mes pasado.

Según un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), en mayo el aumento promedio al consumidor fue del 6,1% respecto a abril, mientras que el acumulado interanual se ubicó en el 76%, casi 30 puntos por encima del índice inflacionario.

Una de las posibilidades que maneja el Gobierno para poder solucionar la tensión existente en los precios de la carne es aumentar la producción, con una mirada más a mediano y largo plazo, en base a la implementación de un plan ganadero que se presentará en los próximos días.

En este sentido, Kulfas explicó que su cartera ha «tenido varios encuentros de diálogo y negociación con sectores de la producción y exportación de carne».

«Les hemos explicado -agregó- que el objetivo principal es ordenar el funcionamiento del sector y también producir más, porque la salida virtuosa a esto es justamente que Argentina pueda superar la barrera histórica de 3 millones de toneladas».

En la misma línea, consideró que «si se puede ir a una producción de cinco millones de toneladas, que es el gran objetivo del plan de desarrollo sectorial, se podrían garantizar 3 millones de toneladas para el mercado interno y, al mismo tiempo, tener dos millones de toneladas para exportar. Esta es la salida virtuosa», remarcó Kulfas a El Destape.

«La mirada que estamos buscando es integral. Estamos en dialogo con sectores de la producción ganadera, que queremos incorporar a este plan. Estamos trabajando con los exportadores, hablamos con los sindicatos. La solución virtuosa lleva tiempo. Cuando produzcamos 5 millones de toneladas vamos a tener carne perfectamente disponible para el mercado interno y para la exportación», finalizó.

Mesa de Enlace con frigorificos

También ayer a última hora, los titulares de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace se reunieron con representantes del consorcio exportador de carne ABC, entre ellos su presidente, Mario Ravettino.

La reunión entre el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y el de y Coninagro, Carlos Iannizzotto, con la cámara que encabezó las negociaciones con el Gobierno fue a modo de obtener información, ya que las entidades todavía no se les concedió el pedido de audiencia con el presidente tras realizar un lock out de dos semanas, ni tampoco se las sumó a la mesa de negociación.

«En la reunión se trataron las negociaciones en el tema de exportación de carnes. El sector productivo no ha sido citado en todo este tiempo. No tenemos interlocutores. La cadena cárnica es amplia y tiene muchos jugadores y es increíble que no se cite al sector productivo. El Gobierno nos eligió como oposición, dijo Iannizzotto en un audio difundido a la prensa.

Según relató el ruralista, «la reunión con los empresarios fue buena porque nos informaron sobre las negociaciones. No estamos de acuerdo en algunos términos. Entendemos a los empresarios, por eso creemos que es necesario que esté toda la cadena, porque entre todos podemos entendernos y traer algún alivio».