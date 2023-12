Carne: las exportaciones crecieron en volumen, pero cayeron en dólares

Entre enero y noviembre de 2023, las exportaciones de carne vacuna acumularon 619.000 toneladas y generaron divisas por U$S 2.541 millones, de acuerdo al Consorcio Exportador de Carnes ABC.

Estos números representan una mejora interanual del 5,9% en volumen y un retroceso del 22,1% en dólares. El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada en noviembre fue de U$S 3.743 por tonelada, un 0,7% inferior al obtenido en octubre último y un 10,7% más bajo que el precio medio de noviembre de 2022, que había sido de U$S 4.189 por tonelada.

“Se observa una tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde el mes de mayo de 2022 en adelante; y los U$S 3.743 dólares promedio por tonelada obtenidos en el mes de noviembre se ubican más de U$S 2.500 por tonelada por debajo de los máximos registrados en el mes de abril del año pasado”, explicó Mario Ravettino, titular de la entidad.

En este escenario, China es el principal destino de exportación, tanto para el mes de noviembre como para el acumulado de los primeros once meses del año. En el último mes, se embarcaron a ese destino 11.000 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de U$S 15,8 millones.

Además, se despacharon 36.400 toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de U$S 123,9 millones. El gigante asiático representó el 82,5% de los volúmenes exportados en noviembre de 2023; y el 78,3% del acumulado en los primeros once meses el año.

El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en noviembre de 2023 se ubicó alrededor de los U$S 3.400 por tonelada, quedando muy por debajo del máximo de U$S 5.900 negociado en mayo de 2022.