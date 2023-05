Carne argentina en la Sial China: avalancha de compradores y show de influencers

Durante la segunda jornada de la Sial China, mientras los exportadores trabajaban sin descanso, una decena de de KOL (Key Opinionn Leader), conocidos en occidente como influencers, cocinaron en vivo, comieron en el restaurante Argentine Beef y compartieron la mejor carne del mundo con sus millones de seguidores.

Algunos de los casos más llamativos fueron el 朱厘米 (“Zhulimi”), un chef certificado de alto nivel nacional, que fue el primer KOL en acercarse al stand, realizando una transmisión en vivo para más de 574 mil seguidores en Douyin, una de las redes sociales más populares de China. También transmitió en directo una degustación de bifes, explicó los beneficios de la carne vacuna argentina y presentó la cultura de nuestro país para su audiencia. También recorrieron el stand otros KOLs especializados en esta misma plataforma Doyuing, como

玩火的老何 (“Mr. He plays with fire”), Lillianx, el exitoso 三三三百亿 (“3330 billion”), 花泽Ocean (“Flower Ocean”), Chepenpengpeng y The Dreamer Yue.

Douyin, que en occidente conocemos como TikTok, es la mayor plataforma de videos cortos y transmisiones en vivo de China, espacio ideal para generar difusión y posicionamiento de marca. Además, permite acceder fácilmente a las transmisiones en vivo e integrarlas con el comercio electrónico.

En el 2° día de la @SIALCHINA los exportadores argentinos siguieron recibiendo visitas con un ritmo frenético. El restaurante del #ArgentineBeef fue un gran escenario en donde se lucieron los bifes a la parrilla🥩y los influencers chinos 🇨🇳

Lee más📲https://t.co/dXZtpkoC43 pic.twitter.com/Koq0KcLYMn — IPCVA (@IPCVA) May 20, 2023

Otro influencer, 米九九的巨有菜 (“1.99 meter”) también cocinó en vivo. Se trata de un bloguero de gastronomía especializado en difundir platos de gran calidad de forma casera en la plataforma RED. Otros influencers de RED que también pasaron por el stand del IPCVA fueron Peach Fine Wine, Round Baby y Luci´s Ideal Life, todos ellos con perfiles orientados a mostrar productos de alta calidad para consumidores demandantes y amantes de la buena vida.

RED es la plataforma social de mayor crecimiento en China. Una de las razones es que atrae a los consumidores a conocer más sobre las marcas y productos a través de las reseñas y recomendaciones de los influencers. Es una plataforma enfocada principalmente en tendencias y lifestyle.

A través de los influencers, la carne argentina llegó a más de 7 millones de consumidores digitales que pudieron ver desde el Pabellón Argentine Beef de la Sial cómo se cocina al estilo argentino pero también cómo se puede adaptar la mejor carne a la cocina china.

El IPCVA en los medios de prensa

Además de los influencers, durante la segunda jornada de la feria hubo numerosos encuentros con prensa de suma importancia en China, quienes fueron recibidos por las autoridades del IPCVA. Entre ellos se encuentra la CCTV (la Televisión Pública del gigante asiático) y la Agencia de Noticias Xinhua (el órgano de medios más grande de China con oficinas en todo el mundo). También se realizaron entrevistas con Youku, Tencent Video y Sohu (tres importantes plataformas de video, con ciertas similitudes a YouTube pero con ciertos rasgos de un canal de televisión.

Finalmente se realizó una ronda de prensa donde participaron relevantes medios digitales de China como China.com (un sitio web nacional que se ha convertido en una ventana importante para la comunicación internacional y el intercambio de información de China), GlobeNewswire (la plataforma de intercambio de información preferida por los chinos para aprender sobre el mundo), Sina.com (sitio sobre información de la industria, finanzas y economía) y Shanghái Hotline (uno de los 10 sitios web comerciales más importantes de China)