Carlos Achetoni fue reelecto como presidente de Federación Agraria Argentina

Tras una reñida reelección, el mendocino Carlos Achetoni se impuso con el 54% de los votos emitidos en el 108º Congreso de Federación Agraria que se desarrollo en la ciudad de Rosario los días jueves 22 y viernes 23 de septiembre.

En la primera jornada el conclave federado luego de la elección de los directores del CDC, se continuo el viernes con el orden del día previsto. donde se presento el trabajo de las comisiones y por la tarde se llevo a cabo el acto eleccionario donde se eligió presidente, vicepresidente primero y segundo, y síndicos titular y suplente.

Cabe destacar que en la apertura del congreso de FAA, conto con la presencia de autoridades de los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y de la Secretaria de Agricultura de la Nación, y al momento de los discursos, el acto fue obstaculizado en su desarrollo en momento en que se dirigía a los presentes el gobernador santafecino Omar Perotti y del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo previstos en el mismo, la conducción de la entidad dispuso un cuarto intermedio para proseguir con el orden día una vez subsanada la situación».

Tras ser reelegido, Achetoni junto a integrantes de la conducción de FAA se dirigió al Congreso refiriendo que » mas allá de la contienda electoral, quiero decirle a todos los distritos electorales, al que me voto en contra, no es mi enemigo, y el que me voto a favor no será solo a él, al que represente. Voy a representar a todos», subrayo. Nosotros solo somos personas que pasamos, la que debe quedara fortalecida es la institución», indico.

En otro párrafo de su alocución indico que «día a día que esta creciendo la concentración, el desplazamiento de los pequeños y medianos productores, y una vez que nos vamos del circuito productivo difícilmente tengamos la posibilidad de volver a producir; y esto año a año lo vemos con preocupación», por lo que comprometió defender a los tales señalando que debe hacerse una agricultura con agricultores.

También dirigió un mensaje a la juventud federada sobre la que pidió defender de manera unida, y capacitarla para cambiar esta realidad(sobre la salida de productores del circuito de produccion). También refirió que se debe dar pelea para marcar cancha a la política, ya que esta en su salsa y en su mayoría, se pelea por mejores posicionamientos, para si mismo y no para nosotros, que requerimos de políticas publicas

