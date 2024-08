Carbap le advirtió a Kicillof por no adherir al Pacto de Mayo: “Impedirá inversiones”

La Asociación de Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) le reprochó hoy al gobernador Axel Kicillo no haber adherido a “Pacto de Mayo” que impulsó el presidente Javier Milei y le advirtió que eso “impedirá” la radicación de inversiones productivas en la Provincia, apenas unos días después de que YPF optará por instalar la planta de GNL en Río Negro.

Carbap, la organización más importante de la provincia, formuló sus cuestionamientos A Kicillof a través de una carta formal que remitió a la Gobernación, al mismo tiempo que envió otra misiva, con el mismo reproche, a Sergio Zilliotto, el gobernador de La Pampa, que tampoco adhirió al Pacto.

Los ruralistas calificaron de “partidaria” la decisión de Kicillof de no adherir al Pacto de Mayo –que se firmó el 9 de julio pasado en la ciudad de San Miguel de Tucumán y aseguraron que desde su organización “siempre abogamos por la construcción de acuerdos nacionales que ordenen a la Argentina en ejes centrales de desarrollo”.

En ese marco, Carbap consideró que “la no adhesión al Pacto de Mayo y por ende al RIGI – Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones – impedirá que inversiones de relevancia desembarquen en la Provincia de Buenos Aires, perjudicando a todos los bonaerenses”. También atribuye al rechazó a RIGI no poder discutir el régimen de coparticipación.

El comunicado de Carbap se conoce luego de la polémica por la decisión de YPF de optar por Cerro Colorado, en Río Negro, como lugar de radicación de una planta de GNL que eventualmente construiría junto a Petronas, por encima del puerto de Bahía Blanca, que había sido la primera opción.

Kicillof rechazó que haya sido la no adhesión al RIGI la causa de la decisión e YPF lo ratificó en un comunicado en el que habló de ventajas de órden técnico pero no de beneficios impositivos como lo determinante. Quién sí, a posteriori de esa decisión, mencionó al Pacto de Mayo, que no es vinculante en ninguna materia, en relación a la inversión para exportar gas fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El Pacto de Mayo supuso la adhesión a 10 principios y políticas entre las que se cuentan respetar la propiedad privada “inviolable”, el “equilibrio fiscal innegociable”, la reducción del gasto público “a niveles históricos del 25% del PBI, la “apertura al comercio internacional” y el “compromiso de las provincias” para explotar los recursos naturales, entre otros puntos.