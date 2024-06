Caputo anticipó inflación menor al 5% y condicionó una rebaja del impuesto PAIS a aprobación de la Ley Bases

Tras la tensión en los mercados que la semana pasada provocó la caída de los bonos y la suba del Riesgo País, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó una inflación inferior al 5% en mayo, reiteró que la economía ya empezó a recuperarse y prometió una rebaja del impuesto PAIS si el Congreso aprueba la Ley Bases.

“Es mucho mejor que la Ley Bases pase, siempre sospeché que no la iban a pasar, por eso armé un programa preparado para combatir eso, por eso fuimos al equilibrio fiscal en el mes uno, por eso subí el impuesto PAIS para que no me tengan agarrado y también dije que lo iba a sacar. Si aprueban la ley, vamos a retrotraer esa suba del Impuesto País, la vamos a bajar del 17,5 al 7,5%”, aseguró Caputo en una entrevista con LN+.

Caputo habló tras una semana de malas noticias para el Gobierno por el comportamiento de los mercados, donde los bonos en dólares cayeron un 10% en dos semanas y el Riesgo País bordeó los 1.600 puntos. “Hay signos de recuperación en mayo en varios sectores, se están recomponiendo los ingresos y las jubilaciones también”, sostuvo.

Por otra parte, destacó la baja de la inflación desde el 8,8% en abril pasado. “Creemos que la inflación de mayo va a estar por debajo de 5%. Hace no mucho más de dos meses me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Y llegó a un dígito en abril”, sostuvo, y agregó que la baja “es fundamental para la recuperación”, aunque reconoció que “lo ideal sería que eso se complementara con la sanción de la ley bases”.

El funcionario recordó que la Ley Bases incluye la reforma laboral, el capítulo fiscal y el blanqueo laboral, “justamente para que se agilice la recuperación en el mercado laboral”. Pero también afirmó que tendrá efecto sobre los mercados. “El riesgo país, hasta este ataque político desenfrenado, estaba en 1.200 puntos. Y si la ley pasaba, ya estábamos en 1.000”, pronosticó.

“Todos sabemos que la ley es buena. La oposición sabe que la ley es buena. Como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena. Y la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, que ya sabemos está con un único objetivo, que es tratar de voltear el gobierno”, disparó.

Caputo también apuntó contra el Congreso para explicar la suba del dólar contado con liquidación, que en un mes pegó un salto del 20%. “El dólar estaba tranquilo en $ 1.100, el tema no es que se fue a $1.300, la lástima es que este movimiento obedeció puramente a la política”, advirtió. Y lo contrastó con el superávit fiscal, comercial y el apretón monetario. “Más sólidos económicamente no podemos estar, falta crecimiento”, sostuvo.