Caprolecoba se expreso sobre el conflicto entre el gremio Atilra y la empresa Lácteos Vidal

En estos días ha vuelto a recrudecer el conflicto que mantiene el gremio ATILRA con la Empresa Lácteos Vidal S.A., ubicada en la localidad de Moctezuma partido de Carlos Casares, provincia de Bs. As. Como consecuencia de esto la planta hace varios días que tiene parado su funcionamiento, con los consecuentes perjuicios que esto acarrea a la firma, a sus clientes y a los tamberos que remiten allí diariamente la leche que producen.

No es la primera vez que estas situaciones se producen agregando muchas pérdidas y complicaciones a las que de por sí deben enfrentar cotidianamente las empresas involucradas en la cadena agroindustrial lechera. Al respecto, en la Cámara de Productores Lecheros de la Cuenca Oeste de Bs. As., creemos necesario -como expresión de una parte significativa de los damnificados- fijar claramente nuestra posición y formular un pedido.

Desconocemos los detalles y fundamentos últimos que motivan este conflicto, que involucra un gremio y una industria láctea exclusivamente. No es nuestro tema y son ellos quienes deben resolverlo. Lo que sí nos preocupa es la forma en que lo están llevando adelante, con claro perjuicio para los tamberos remitentes e incluso a otras industrias que deben concurrir en la emergencia, para evitar que se tenga que tirar la leche, que como todos saben, no para de producirse en la ubre de las vacas y tampoco puede parar de ordeñarse ni un solo día.

Creemos que hay caminos para resolver los diferendos gremiales bajo la protección de la Ley y en el marco institucional previsto (Ministerio de Trabajo nacional y provincial, por ejemplo).

Rechazamos esta metodología que conlleva violencia y que no es el camino por el que, tanto el sector como el país, puedan pensar en salir adelante. A su vez, instamos a los funcionarios competentes para que se mantengan cerca de las partes y arbitren las medidas necesarias para que se libere el acceso a la planta y se retorne a la mesa de negociación.