Candidato a diputado del randasismo participo de la presentación de propuestas de gobierno de Miguel Pichetto

La pasada semana se desarrollo en la sede capitalina de Uthgra la presentación de un plan económico integral y medidas de gobierno bajo el nombre de “100 ideas/propuestas/acciones” por parte de la Fundación Encuentro Federal, presidida por Miguel Angel Pichetto, y de la que participaron el Dr. Andres Cisneros, Miguel Angel Toma, Susana Decibe, Eduardo Mondino, Adrián Menem, Hernán Albisu, Claudia Rucci y el contador Santiago Falco, quien en en la ultima elección 2019 integro la lista de candidatos a diputados nacionales por el randasismo, entre otros.

Al respecto, Falco, consultado por un medio capitalino manifestó “siempre que me convoquen estaré para aportar ideas, somos peronistas genuinos, no estamos por un cargo o contrato, los peronistas trabajamos, aportamos, construimos” manifestó Falco, “la Argentina se encuentra devastada en lo político, en lo económico y en lo social. Estamos a la deriva y seguramente en el próximo tiempo se profundizara la crisis, pretender mirarla con otra perspectiva, es no tener dimensión del problema que atravesamos como país y como sociedad” concluyó el nuevejuliense