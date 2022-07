Campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles CAM 2022 Sub 18 Absolutos de Ajedrez.

Organizados por la Federación Argentina de Ajedrez, bajo la dirección del Sr. Héctor Fiori, con el arbitraje principal de AI Beatriz Liendro y del Árbitro Adjunto Principal, AF Igor Dubrovich, comienzan los campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles de Ajedrez Cam 2022.

El control de tiempo (Standard) Será de 60 minutos + 5 segundos adicionales por jugador a partir del inicio del juego.

El torneo se disputará en CAVM Laprida 3837, Villa Martelli, Vicente López, será a 9 rondas, por sistema suizo, y es válido por el Elo

Internacional; jugándose entre el 16/07/22 al 19/07/2022 inclusive.

Participan cerca de 180 jugadores de todo el país, divididos en las siguientes categorías:

Categoría Sub 8 14 Jugadores absolutos Sub 8 femeninos 7 jugadores Categoría Sub 10 17 jugadores absolutos Sub 10 femeninos 8 jugadores

Categoría Sub 12 36 jugadores absolutos Sub 12 femeninos 8 jugadores

Categoría Sub 14 26 jugadores absolutos Sub 14 femeninos 8 jugadores

Categoría Sub 16 22 jugadores absolutos Sub 16 femeninos 8 jugadores

Categoría Sub 18 19 jugadores absolutos Sub 18 femeninos 19jugadores

Categoría Sub 20 13 jugadores absolutos Sub 18 femeninos 03jugadores

La tabla horaria será la siguiente:

1ra ronda 16/07—13.00 hs

2da ronda 16/07—17.00 hs

3ra ronda 17/07—09.30 hs

4ta ronda 17/07—14.30 hs

5ta ronda 17/07—18.30 hs

6ta ronda 18/07—10.00 hs

7ma ronda 18/07 16.00 hs

8va ronda 19/07 9.30 hs

9na ronda 19/07 15.30 hs

Cabe destacar que son los mejores jugadores y jugadoras del País, estando allí presente 9 De Julio, con la participación del juvenil Valentín Heredia, que se encuentra preclasificado 6to entre 19 jugadores.

Será sin duda alguna, una prueba de fuego para el Nuevejuliense, que viene creciendo día a día, y en el que hay muchas esperanzas de que haga un muy buen torneo, quizás en la categoría más difícil