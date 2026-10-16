Campaña 26/27: El cultivo de maíz exhibe dos escenarios productivos

Al presente informe, la siembra de maíz con destino grano comercial 2026/27 alcanza el 34,8 % de las 8,4 MHa proyectadas. Las labores continúan progresando sobre el centro y oeste del área agrícola, aunque las precipitaciones de los últimos días han ralentizado la incorporación de nuevos lotes en sectores del centro y sur, detalla el informa del Panorama Agricola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En el Centro-Norte de Córdoba, los lotes que no pudieron implantarse por la falta de precipitaciones pasarían a planteos tardíos. En los lotes ya implantados, el cultivo transita mayormente entre emergencia y V4, con algunos problemas puntuales de emergencia y amarillamiento asociados a las bajas temperaturas y baja radiación.

Pese a ello, la condición de cultivo se mantiene mayormente Normal a Buena, con una disponibilidad hídrica Adecuada a Óptima.

Girasol

Por su parte, la siembra de girasol marcó un progreso intersemanal de 5,8 p.p. y alcanzó el 41,9 % de las 3,1 MHa proyectadas, manteniendo un adelanto respecto a los promedios histórico y U5C de 11,6 y 6,6 p.p., respectivamente.

Sin embargo, los colaboradores de las regiones del sur del área agrícola sostienen que las lluvias recientes y las bajas temperaturas demoran el ritmo de las labores. Sumado a ello, los pronósticos de continuidad de lluvias generan incertidumbre respecto a la posibilidad de cumplir con los planes de siembra.

En cuanto al área en pie, a excepción de los lotes primicia del NEA que transitan el estadio de botón floral, el grueso se encuentra entre 2 y 8 hojas expandidas, con algunos focos activos de isocas cortadoras y aves que continúan reduciendo el stand de plantas.