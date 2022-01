Campaña 21/22: En 9 de Julio los rindes de trigo también fueron históricos, tuvo picos de más de 8.000 kilos/ha.

Tras conocerse los resultados finales de la cosecha de trigo de la actual campaña 21/22 en nuestro país que marcan una producción record de 21,8 millones de toneladas, según informe de la Bolsa de Cereales de Cereales, en el partido de 9 de Julio se conocen datos preliminares brindados por el Circulo de Ingenieros Agrónomos (CIANJ), que demuestran que este distrito bonaerense tuvo también su record histórico con picos de rindes que llegaron casi a los 9.000 kilos/ha.

“La campaña en general fue muy buena, donde la siembra se concentró en los meses de mayo y junio los ciclos largos, y algo en julio con ciclo corto. Se realizó en forma adecuada la incorporación de fertilizantes en tiempo y forma. Además en momentos claves tuvo lluvia como fue septiembre y octubre, y que si bien fue favorable en humedad también desarrollo algunas enfermedades como roya estriada y amarilla, donde hubo casos que se aplicó tardíamente, en especial por la logística”, evaluó el presidente del CIANJ, Ing. Agr. Nicolás Romano en dialogo con El Regional Digital.

En 9 de Julio según información de INTA 9 de Julio se sembraron 50.000 has con trigo y 5.000 con cultivo de cebada, y el momento crítico del cultivo fue en la primera semana de noviembre con golpes de altas temperaturas, donde al momento de cosecha los primeros lotes se habían anticipado unos 10 días, recordó Romano.

En cuanto a la cosecha los primeros rindes de trigo arrojaban 50 quintales/ha, “sin embargo más de lleno en la campaña, los resultados comenzaron a sorprendernos con cierre de lotes con rindes 7.000, 7.400 8.000 /ha. y mas también, informo el presidente del CIANJ, con lo que nos hace prever que 9 de Julio ha tenido un rinde promedio superior a 6.000 kilos /ha en el partido, esto es excelente, comento el agrónomo del CIANJ.

Fecha de siembra

Un dato no menor que arrojo esta campaña fue la fecha de siembra que producto de la humedad existente, permitió adelantar unos 10/15 días y según Nicolás Romano la siembra temprana a partir del 20 de mayo es importante implantarla, ya que si no estoy resignando componentes de rendimiento que van a contribuir al rinde de granos por hectárea, grafico.

Evaluación de los rindes

Nicolás Romano evaluó que los campos de 9 de Julio son excepcionales en rendimientos, esto dijo al reflexionar sobre los rindes de trigo que se dieron en esta campaña, “ya que escuchar 8.000 kilos de trigo era impensado hasta hace 7/8 años atrás, sin embargo la incorporación de nueva genética francesa y la tecnología que incorpora el productor rural (agricultura de precisión, aplicación en tecnología de insumos) está logrando rendimientos excepcionales.

Cebada

Finalmente al referirse al cultivo de cebada recordó que a diferencia del trigo permite entregar el lote 15 días para un doble cultivo y lograr una potencialidad mucho más que una soja sembrada más tarde. En esta campaña se reportó mucha cebada revolcada, en especial los vientos de noviembre, donde los rindes por la oferta genética que hay no sucedió lo mismo que en el trigo, por lo que no se pudo apreciar el plus de rendimiento que hemos vistos