Camelina, el cultivo ultra bajo en carbono y alto en renta que llegó para quedarse

Del 5 al 8 de marzo, durante la nueva edición de Expoagro, los productores podrán conocer en detalle los beneficios del cultivo de la camelina, la oleaginosa que crece gracias al impulso de LDC en la región y que promete un desarrollo sostenible gracias a sus destacadas características.

¿Cuál es el balance de la camelina en Argentina?

En referencia al trabajo en conjunto entre LDC y Global Clean Energy Holding, el líder global de semillas de la empresa procesadora y comercializadora de productos agrícolas, Pablo “Pepe” Autilio, sostuvo que “es más que positivo el balance de lo que fue el desarrollo del cultivo de Camelina en la Argentina”.

“Cuando comenzamos con este proyecto no se vislumbraba un año climáticamente tan duro como lo fue el 2023. Así y todo, nuestras expectativas en términos agronómicos, ya sea de rendimiento del cultivo y de hectáreas a sembrar, fueron alcanzadas en el 99%”, añadió Autilio.

Tal como estaba planeado, se trabajó con el cultivo en distintas provincias, como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Finalmente, en referencia al resultado en esas regiones, el líder de semillas de LDC afirmó: “tuvimos muy buenos rindes en la zona núcleo, con picos de hasta 2.500 kilos; y rindes promedios de entre 1.000 y 1.300 kilos en la zona de Entre Ríos”.

Por su parte, el director técnico (CTO) y cofundador de Camelina Company (empresa perteneciente al holding Global Clean Energy), Aníbal Capuano, hizo alusión al objetivo de sostenibilidad buscado con la implementación del cultivo: “en relación a la medición, la camelina tiene la menor huella de carbono de todas las materias primas disponibles en el mercado para la producción de combustibles líquidos renovables (o biocombustibles)”.

Cuidando el agua para producir

Uno de los puntos más destacados por los especialistas es lo referido al menor consumo de agua. Sobre este punto, Capuano sostuvo que el cultivo “tiene requerimientos hídricos de alrededor de 200 milímetros. Esto, sumado a que corta el consumo de agua unos 25 días antes de la cosecha. Con ese ciclo corto, en el que la fecha de siembra se da de mediados de junio a mediados de julio, y la fecha de cosecha a finales de octubre o mediados de noviembre, así como el corte en el consumo de agua, estamos liberando el lote a tiempo para que el productor siembre su soja de primera, o un maíz de segunda”.

El futuro del desarrollo del cultivo, con garantías



Luego de un trabajo en conjunto de breeding, de mejoramiento genético y de banco de germoplasmas, hoy cuentan con 20 variedades comerciales. “En cuanto a la mejora genética hay mucho por delante, pero tenemos los conocimientos y las bases”, afirmó el directivo de Camelina Company. “El potencial en hectáreas está y también el potencial productivo y la validación por parte de muchos productores. Queremos que se puedan adaptar a los distintos sistemas productivos de la Argentina y de otras partes del mundo”, agregó.

A modo de resumen y para describir la visión de LDC en relación al futuro del cultivo de camelina en la región, Pablo Autilio dijo: “nosotros vemos un cultivo que cumple la función de barbecho, porque hace un excelente control de malezas con un bajo consumo de agua y que cumple la función de un cultivo de cobertura ya que protege al suelo de erosiones y, a su vez, trae una renta adicional al productor”.

Asimismo, en cuanto a la disponibilidad del área, el referente de semillas de LDC resaltó el hecho de la compra de la producción: “No es un tema menor. Toda la producción de camelina se hace con contrato de recompra con LDC. No hay nada que se produzca que no tenga la seguridad de compra, con mercados definidos y con reglas claras en el contrato. No vemos motivos para que el cultivo no crezca en la Argentina”.

“Hay muchas expectativas para los próximos años, tenemos una estimación de unas 30.000 hectáreas para el 2024, y al mismo tiempo desembarcar en Uruguay, que es el otro país en la región que nos interesa”, finalizó Pepe.

LDC (Louis Dreyfus Company), que participará por primera vez en Expoagro 2024, brindará dos charlas. El jueves 7 de marzo, a las 17 horas, en formato panel y titulada “Sustentabilidad e innovación, de la teoría a la práctica”; y otra el martes 5 de marzo, también a las 17 horas, en donde brindará una charla junto a BAMBA, sobre soluciones financieras en el negocio de granos.

INFORMACIÓN DE LAS CHARLAS:

Jueves 7 de marzo – 17:00 hs

Charla sobre sustentabilidad e innovación, de la teoría a la práctica. Los oradores serán Juan Jose Blanchard, COO Global de LDC y Head de Latinoamérica, Yuri Herreras, director y socio fundador de Camelina Company, y Diego Cybulka, Director Comercial Conosur de Peterson Control Unión.

Martes 5 de marzo – 17:00 hs

Charla sobre soluciones financieras en el negocio de granos. Desafíos y oportunidades para el 2024. Los oradores serán Felipe Lanusse, Gerente General de BAMBA, y Santiago Garitano, Gerente Comercial de BAMBA