CAME manifiesta a la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación su preocupación por la falta de gasoil

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, se reunió con la subsecretaria de Hidrocarburos de la Nación, Maggie Luz Videla Oporto, y con Daniel Rigou, director nacional de Refinación y Comercialización, con el fin de manifestar la preocupación del sector por la falta de gasoil en el interior del país.

Cascales, Regalini, González y Videla Oporto

“Es preocupante la falta de gasoil para el agro, ya que el agro es quien moviliza a todas las ciudades del interior. A partir de él se ponen en funcionamiento la industria, el comercio y los servicios”, señaló el titular de CAME.

De acuerdo con lo manifestado por las autoridades de gobierno, las refinerías están trabajando en su plena capacidad, pese a que por la reactivación económica generada en la pospandemia la demanda de combustibles aumentó considerablemente. “Hubo un bache en la producción, pero ya está solucionado”, afirmaron, al tiempo que recordaron que la Argentina es importadora de gasoil.

No obstante, los funcionarios señalaron que “la logística de transporte está en el límite” y que no acompaña el crecimiento de la demanda, sumado a que por la bajante del río Paraná muchas cargas que se movilizaban en forma fluvial ahora deben transportarse por tierra. Ante ello, la CAME propuso plantear ante el Ministerio de Trasporte la extensión de las licencias de los camiones transportadores por un año más.

Acompañaron al presidente de CAME en este encuentro, Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), y Damián Regalini, presidente de la Cámara de Fabricantes de Medias y Afines (CAFAMA).