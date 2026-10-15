Cámara de Comercio deja inaugurada hoy jueves su «Casa del Centenario»

La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de Julio dejara inaugurada formalmente hoy jueves 15 de octubre su «Casa del Centenario», ubicada sobre Av. 25 de Mayo al 1100, un espacio que se incorpora a la infraestructura de la institución en el marco de la celebración de sus 100 años de trayectoria en la ciudad.

El edificio está pensado como un ámbito destinado al desarrollo de distintas actividades institucionales y comunitarias, ya que cuenta con una sala principal para reuniones, charlas o capacitaciones, equipada con audio, mobiliario, con sistema acústico. A ello se suma un espacio menor para break, un oficina de reunión, y la sala donde su comisión directiva realiza sus reuniones, además de contar con baños, cocina y parrilla.

La inauguración oficial será a las 19 horas, y formará parte de las actividades vinculadas al centenario de la entidad, que durante un siglo ha acompañado el desarrollo comercial, industrial y productivo de 9 de Julio.