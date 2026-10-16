Cámara de Comercio celebro sus 100 años con la inauguración de la «Casa del Centenario»

Dice el refrán no todos los días se cumplen 100 años, y la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio y Bienes Raices, no quiso desaprovechar ello, ya que este mes de octubre la entidad de Av. San Martin arribo a su centenario y para ello se fue preparando en gran parte de este año.

Como parte de los festejos y honrar el impulso de quienes conformaron la Cámara, este jueves se llevo adelante un acto por su centenario, al tiempo que dejo inaugurada su nuevo edificio que adosa al ya conocido, y al que denominaron, «La Casa del Centenario», ubicada sobre Av. 25 de Mayo, casi Av. San Martin.

El acto que por cuestiones climáticas se desarrollo en el sub suelo del Colegio Jesús Sacramentado, conto con el acompañamiento de la Intendente Municipal, María José Gentile, el presidente de FEBA y vice presidente de CAME Alberto Kahale , el presidente de ADIBA, Silvio Zurzulo, el presidente del Nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense, Dardo Dameno, Comisión Directiva, Concejales del distrito, entidades de bien publico del distrito, socios, ex presidentes, vecinos y cámaras de comercio vecinas.

El encuentro que inicio con la entonación de Himno Nacional Argentino, interpretado por Lucrecia Longarini, luego desde el Concejo Deliberante, le fue entregado el decreto que declara al centenario de interés legislativo.

Posteriormente fue el turno de los discursos, comenzando el presidente de la Cámara, Diego Baztarrica, luego Dardo Dameno desde el Nucleamiento, posteriormente, desde ADIBA, Silvio Zurzulo y persiguió Alberto Kahale de FEBA. Cerro la Intendente Municipal María José Gentile.

En tanto que hubo reconocimientos a ex presidentes de la entidad, Julio Bordone, Carmelo Guaragna, Gabriel Vaira, Dario Santini, Carlos Amerio y Luis Valionti, además del ex gerente, Raúl Andrean y la actual gerente, Paola Nicolás.

Además entidades como FEBA, CAME, Nucleamiento Empresarial, la Cámara de 30 de Agosto, de Pehuajo y la Sociedad Rural de 9 de Julio, además de Municipalidad de 9 de Julio, procedieron a entregar una placa por el centenario de la entidad.