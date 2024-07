Cabaña Santa María, logro su segunda Gran Campeona de Palermo, el cuarto en 19 años de exponer

El box de Cabaña Santa María de la familia Macaroni- Corbetta, desde el martes 23 era toda alegría. No es para menos, con una vaquillona mayor, lograron el premio tan ansiado por cualquier cabaña. En Shorthorn se alzaron con la Gran Campeona Hembra de la raza.

“Tuvimos la suerte de sacar la gran campeona hembra, así que imagínate la alegría y lo que han sido los festejos”, comento a El Regional Digital, Luciano Macaroni.

La cabaña ubicada en cercanía de Facundo Quiroga trajo a la Expo Rural, seis animales, cuatro hembras y dos machos Shorthorn; y sobre la Gran Campeona, las expectativas era con otra vaquillona rosilla.

Sobre la rosilla fue campeona también. Además, teníamos una ternera que teníamos bastante expectativas, que fue reservada campeona. Y un junior, que si bien es por ahí un campeonato muy joven, teníamos por ahí pensado que nos podía dar algún premio de los grandes y bueno, fue campeón junior.

En cuanto a la Gran Campeona, Macaroni detallo que es una vaquillona que el año pasado le vendimos la mitad a Santiago Fernández, un criador de Angus. Que quería entrar siempre en Shorthorn y bueno, esperó a dar con un animal que fuera de su gusto y compró esta ternera el año pasado.

Después fue reservada gran campeona haciendo ternera en la nacional de primavera. Y fue también reservada gran campeona este año en la nacional de otoño. Así que bueno, ya venía perfilándose, detallo el cabañero del partido de 9 de Julio.

En cuanto a la Jura de Shorthorn en Palermo, Macaroni opino que se dio en un nivel superlativo de hembras que había, tuvimos la suerte de ganar con ella. Porque la verdad cuando ves el nivel de hembra que hay es como que te agarra un miedito porque es impresionante. Y bueno, aún así tuvimos la suerte de que se nos dé.

Luciano Macaroni comento a El Regional Digital, que la cabaña ya lleva 19 años de exponer en la Exposición Rural, donde ha logrado dos grandes campeones en machos y dos grandes campeones en hembras, además de varios reservados en campeones.

Que es Palermo para un cabañero

En el dialogo con El Regional Digital, Luciano Macaroni, expreso que “Palermo es nuestra vida, es nuestro objetivo principal del año. Más allá que queremos que nos vaya bien en el remate, que queremos vender los toros. Palermo es todo en la vida de un cabañero. Y quien no presenta por ahí un animal o no se dedica a la actividad por ahí no lo va a entender. Pero para un cabañero es lo más importante del año.