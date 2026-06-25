Buscando mi primer laburo: Destacado interés de empresas, comercios y la participación de centenares de jóvenes en la Feria de Educación y Empleo

Con una destacada respuesta de alumnos y participación de empresas y casas de estudios, tanto terciarios como universitarios y de formación laboral, se desarrolló la 9na. edición de la Feria de Educación y Empleo, una propuesta organizada a través de la subsecretaría de Producción, la Oficina de Empleo y la Dirección de Educación.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Cámara de Comercio e Industria, en la Casa del Centenario de esta entidad, con una importante participación de estudiantes de distintos establecimientos educativos del distrito.



La feria ofreció espacios de orientación académica y laboral, permitiendo a los jóvenes conocer la oferta educativa de universidades, institutos y centros de formación profesional, además de establecer contacto directo con empresas y referentes del sector productivo.



Asimismo, se desarrollaron capacitaciones y charlas vinculadas a orientación vocacional, confección de currículum vitae, entrevistas laborales, educación financiera, comunicación, tecnología e inteligencia artificial, entre otras temáticas de interés para quienes comienzan a proyectar su futuro académico y laboral.

La iniciativa busca acercar herramientas concretas para la toma de decisiones, promoviendo el vínculo entre educación, formación y empleo.

CONCEPTOS

En el acto de apertura, desarrollado por la mañana, la Intendente Municipal María José Gentile, destacó el trabajo realizado por las áreas organizadoras para desarrollar una propuesta pensada especialmente para los jóvenes en un momento clave de sus vidas.



La jefa comunal agradeció el esfuerzo realizado para ofrecer una amplia agenda de actividades y charlas orientadas a acompañar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su futuro académico y laboral.

Asimismo, expresó su reconocimiento a la comunidad educativa, a las inspectoras y a las instituciones escolares que hicieron posible la participación de los alumnos en la jornada, remarcando la importancia de generar espacios que complementen la formación que reciben en las aulas.

Gentile también agradeció el acompañamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio, que colaboró con la realización del evento cediendo espacios para algunas de las actividades previstas, en el marco de la celebración de sus 100 años de vida institucional.

Durante su mensaje, valoró especialmente la presencia de instituciones educativas de Nueve de Julio y la región, empresas, industrias, oficinas de recursos humanos, comercios y emprendedores que forman parte de la feria, brindando a los jóvenes la posibilidad de acceder a información de primera mano sobre carreras, capacitaciones y oportunidades laborales.

“El objetivo de esta feria es brindarles herramientas para que puedan pensar y decidir qué quieren hacer de acá en adelante”, expresó, alentando a los jóvenes a dialogar con expositores, consultar todas sus inquietudes y aprovechar el contacto directo con representantes de distintos sectores productivos y educativos.

Finalmente, sostuvo que la Feria de Educación y Empleo constituye una herramienta concreta para acompañar a los estudiantes en la construcción de sus proyectos personales, facilitando el acceso a información, experiencias y oportunidades que les permitan afrontar con mayores certezas las decisiones vinculadas a su futuro.

17 empresas y casas de estudios y Centros de Formación Laboral

La Feria de Educación y Empleo es parte del Proyecto Habitando Aulas, que es acompañado por la Jefatura Distrital, los inspectores y los directivos/as de los establecimientos educativos, siendo su objetivo principal brindar las herramientas fundamentales para la búsqueda de empleo y posterior inserción laboral, generar espacios de reflexión para el descubrimiento de intereses y ocupaciones al finalizar la escuela secundaria e integrar a los/as jóvenes de todas las escuelas de la localidad.

Las empresas presentes fueron, Nutralmix, Tomás Hnos, Unus, Grupo Guazzaroni Greco, Villa Hnos, Mecano Ganadero, Cattaini Neumáticos, Yomel, Ceres, Ñire Maquinarias, Ghergo, Clarión, Innovate, Neumáticos Centro, EG y La Estancia Las Chicas de Mulcahy, presentando a traves de la empresa Lely, u tambo robotizado. También se sumarán: la Cooperativa Eléctrica y de Servicios M. Moreno, AS Consultora, la Cámara de Comercio e Industria, Luga RRHH, Karen Ares RRHH, además se sumaron la Delegación Secretaría de Trabajo de la Prov de Bs As y el Centro Universitario Nuevejuliense (CUN).

Las instituciones educativas fueron los Centros de Formación Profesional 401 y 402, el Instituto Superior de Formación Docente Nº 4, Universidad Popular, UBA XXI, Universidad Siglo XXI, Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires, ISETA, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Centro Universitario Chivilcoy, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad de La Plata, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Tecnológica Nacional y el Aeroclub 9 de julio.

Emprendedores

También se contó con una feria de emprendedores como lo fueron Elena Divito, Laura Bruzzo, Anahí Bianchi, Rocío Vilas, Belén Manoilov y Ximena Tevez.