Buryaile le contestó a Grosso y Camaño luego de las críticas que le hicieron en la última reunión por la ley de humedales

A través de una cuestión de privilegio, el diputado radical Ricardo Buryaile le contestó este miércoles a sus pares Leonardo Grosso (FdT) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) por las críticas que le hicieron en la última reunión sobre la ley de humedales por no haber convocado a la Comisión de Agricultura y Ganadería que él preside.

El formoseño defendió sus argumentos reglamentarios para afirmar que el plenario del jueves pasado “fue ilegal”. A continuación hizo referencia a un tuit de Grosso, quien escribió: “Los esperamos para discutir, salvo que quienes les financian la campaña no los dejen venir”.

A la única persona a la que alude en ese tuit es a mí. Por lo tanto, voy a contestar que a mí no me financia nadie. Yo soy un productor agropecuario y defiendo la producción, el comercio y los servicios. No me financia absolutamente nadie más que mi trabajo, del que vivo hace muchísimos años”, enfatizó el legislador y disparó contra el dirigente del Movimiento Evita oriundo de San Martín: “No me financia ni la Universidad de San Martín, ni el 2% que se cobran de los planes sociales, absolutamente nada”.

En su discurso, el diputado también le pegó a Camaño, quien “se pone un vestido largo y cree que se puso una toga, y nos da clases del reglamento, e hizo referencia al artículo 174 y el artículo dice una cosa distinta a lo que la diputada le quiere hacer decir”. Sobre ese artículo, explicó que “la comisión está caída una vez que no se haya reanudado la reunión”. “Tal cuarto intermedio no existía porque se había pasado a un cuarto intermedio que nunca se dio”, dijo, por eso aclaró que correspondía que “citaran a una reunión informativa o a un nuevo plenario”.

Sobre la calificación que hizo la diputada de que él había actuado como “apropiador” de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Buryaile sostuvo: “La Argentina tiene una historia muy dolorosa con la apropiación. Yo no me apropié de nada. Es grave. Segundo punto, si yo soy patrón de estancia. Yo trabajo en un campo y tengo gente que trabaja conmigo. Quizá la conducta de patrón de estancia se pueda confundir con la de algún secretario general que le traiga reminiscencias, yo no”.

“Quiero decir simplemente que hago esta cuestión de privilegio porque entiendo que el respeto tiene que primar en esta cámara. Jamás le he faltado el respeto a absolutamente nada. He discrepado ideológicamente; quien discute personas no tiene capacidad para discutir ideas. Nosotros nos ceñimos a la ley, para nosotros la ley es el camino y el límite. Para otros la ley es un obstáculo, y estamos cansados de ver eso”, concluyó y pidió que no le respondan porque “no se contestan las cuestiones de privilegio”.

Desde el estrado, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, remarcó que Camaño no estaba presente en el recinto y reveló por qué: “Está su señora madre en una situación muy delicada, la están operando en las últimas horas”.