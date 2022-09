Buryaile cruzó a Lampreabe y le enrostró que “hay una voluntad de demostrar la poca vocación que tuvieron cuando fueron mayoría”

Picante cierre tuvo la reunión de Agricultura y Ganadería de Diputados que se llevó a cabo este martes con invitados a exponer sobre la ley de humedales, luego de que la diputada oficialista Florencia Lampreabe acusara al presidente de la Comisión, el radical Ricardo Buryaile, de “disfrazar cuestiones procedimentales, en algo que tiene que ver con la falta de voluntad”. El formoseño, lejos de quedarse callado, le enrostró que “hay una voluntad de demostrar la poca vocación que tuvieron cuando fueron mayoría”.

Al pedir la palabra, la diputada oficialista agradeció a los que “verdaderamente buscan mejorar o a tener una buena ley que proteja a los humedales en nuestro país”, y remarcó que “muchos de los aportes son valiosos y contemplados en algunos de los proyectos que están en discusión”.

“La cabecera de los proyectos de humedales es la Comisión de Ambiente, básicamente porque se trata de una ley que intenta legislar en materia ambiental para dar cumplimiento en esto de lo que dice el artículo 41 de la Constitución derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin completar las generaciones futuras”, explicó.

En esa línea, recordó que “estamos en un cuarto intermedio de las comisiones que están emplazadas que quedó en suspenso para la dictaminacón del proyecto de ley el día jueves”, y apuntó: “Esta convocatoria, que hace el presidente de la Comisión de Agricultura, me parece que es el ámbito más adecuado para hablar de esta parte que tiene que ver con esto de que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer la de generaciones futuras y en esto decir vaya que se han comprometido ya las generaciones futuras, sin entrar en discusión si se satisfacen o no las necesidades de la población presente que corresponde a otro debate”.

“Hay que aclarar por qué esta ley que nosotros estamos defendiendo, no es una ley anti productiva, no busca sacar a la producción ganadera del Delta, no busca sacar a la producción arrocera. Me parece que es importante discutir en el marco de lo que dice el proyecto de ley y no de otras cosas porque, sino, esto presta a confusión porque con falacias se terminan escondiendo las posiciones concretas que se tienen sobre un proyecto de ley que viene discutido ya desde hace mucho tiempo, que tiene más de 10 años de historia y que dan cuenta que preexisten los problemas de incendios que hoy afectan el Delta del Paraná”, denunció Lampreabe.

En tanto, señaló que “es una discusión la ley de humedales que el primer proyecto se presentó en 2013 por lo cual ningún diputado o diputada puede decir que no ha tenido tiempo de preocuparse o que no sabe nada sobre el proyecto”.

“Ningún problema se resuelve inmediatamente con una ley”, retrucó a los expositores que hicieron hincapié en que la ley “no va a resolver los incendios”. La diputada remarcó que “se trata de una ley que establece presupuestos mínimos para que los estados tengan herramientas de planificación y desarrollo racional de los bienes comunes y naturales en sus territorios”.

En ese sentido, ejemplificó: “En Corrientes por los incendios las pérdidas conjuntas se estiman en 82 mil millones, el fuego afectó el 12%, en Entre Ríos se quemaron más de un millón de hectáreas. Este es el verdadero peligro por el cual estamos intentando legislar de manera preventiva”.

A su vez, apuntó contra Buryaile: “No se puede decir que no hubo tiempo de estudiar como escuché ayer al diputado presidente de esta Comisión decir que ‘el Frente de Todos pretende aprobar una ley sin escuchar a los especialistas’. Después de cuatro reuniones informativas que tuvimos en 2020 que contaron con 55 expositores de 18 provincias del país, múltiples encuentros en este Congreso de 10 reuniones de trabajo de Comisión, cinco reuniones de la Comisión con mas de 20 científicos y especialistas y el contexto de movilización social”.

“Tanto el diputado Buryaile como algunos diputados acá tienen mandato desde hace años. Varios de los que están acá han acompañado proyectos de humedales. El bloque de JxC han presentado, el diputado Vara presentó uno hace 7 meses y hace unos años también con el acompañamiento de Buryaile, entre otros”, explayó la diputada del FdT y subrayó que “cuando uno presenta un proyecto de ley es porque ha tenido tiempo de evaluar las propuestas existentes, la problemática y el contexto y que tiene la voluntad de que exista una ley de humedales”.

“Acá deberíamos estar debatiendo sobre el articulado, que no es lo que estoy escuchando, para no disfrazar de cuestiones procedimentales o de falta de tiempo algo que tiene que ver con la falta de voluntad o voluntad de dilación. Esta no es una ley antriproductiva para no discutir mentiras, también es importante que no disfracemos falta de voluntad de que haya un proyecto de ley cuestiones de falta de tiempo”, remató Lampreabe.

De la vereda de enfrente, el formoseño le salió al cruce: “Como fui aludido en mi carácter de presidente yo no voy a hablar para el video. Voy a hablar en mi condición de diputado que fui aludido y por lo tanto respondo. Yo presido la comisión y acá se habla para el video, yo respeté y respeto…”

“Ese discurso es mentiroso y a partir de ese discurso se genera violencia. La violencia que sufrir yo con amenazas de muerte, ¿entiende diputada?”, le contestó y siguió: “Entonces esa violencia cuando ustedes dicen que se pretende retrasar una ley con artilugios reglamentarios o usted desconoce el reglamento o no sabe que esta comisión no es cabecera”.

Y le explicó: “Nosotros no tenemos injerencia en eso. Segundo punto los proyectos tienen estado parlamentario adquieren y pierden estado y este proyecto, no importa si un diputado conoce o no la existencia porque hay miles, pero uno los tiene que estudiar, no saber que están”.

“Acá no hay dilación, acá hay una voluntad de demostrar la poca vocación de ustedes cuando fueron mayoría y presidieron la Comisión de Agricultura”, le enrostró el radical.

Y enfatizó: “Esta reunión que tenemos acá y convoqué ustedes no la quisieron hacer. Hicieron 5 reuniones con 70 invitados uno solo del sector productivo, nunca pasó por Agricultura. Firmé una ley, pero eso no quiere decir que deba darle el giro correspondiente”.

El Parlamentario