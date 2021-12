«Buena Suerte» entregó premios en el Club Libertad

El sábado 18 de diciembre en el Estadio Vicente Cussatti del Club Libertad se llevó a cabo la gran noche de cierre del evento Buena Suerte Regional con miles de personas de la ciudad de 9 de Julio y localidades que disfrutaron de una gran noche. Este miércoles en la sede de Libertad se procedió a la entrega de premios y se anunciaron detalles para el 2022.

El Presidente del Club Libertad Sergio Arenas explicó que para este evento «se trabaja todo el año. Junto a Rodrigo analizamos los espectáculos que se van a ofrecer. El trabajo es un poco más intenso los últimos meses. Es muchísimo el trabajo que se hace durante todo el evento».

Por su parte, Rodrigo Guarino informó que a lo largo de la noche hubo 57 ganadores, y explicó que el premio de los 5 millones de pesos favoreció a una persona de la localidad de Quiroga (Carlos Barnasthpol) del sorteo de Buena Suerte Regional, mientras que el departamento a estrenar del premio principal de «El Gallito Lagunero» correspondió a una persona de Suipacha (Pablo Rubiera).

Guarino agradeció a todos los que confiaron en la organización, en el Club y en el Bingo. Explicó que a lo largo de la campaña fueron alrededor de 2400 los ganadores, entre las chequeras diarias, semanales y mensuales. «Un 40% de las personas que compraron ganaron aunque sea una chequera. Eso nos reconforta a todos nosotros y a la gente porque se vio el predio totalmente colmado», sostuvo Guarino.

Desde la organización de Buena Suerte se tuvo que modificar la fecha debido a la pandemia. «Se tomó la decisión de pasarlo para el 18 de diciembre. En un momento habíamos pensado de hacerlo virtual, pero después se empezaron a abrir las actividades»

«Pudimos cumplir con todo. Muchas personas nos preguntaban por qué no pusimos tablones: no lo hicimos para no reducir la capacidad al 30%. Optamos para que vaya la mayor canti

dad de personas, esperamos que nos entiendan», aclaró.

CAMPAÑA 2022

La 6ta edición de Buena Suerte tendrá como fecha el evento programado para el 17 de diciembre de 2022. La nueva campaña ya está en marcha.

Adelantó Rodrigo Guarino que se venderá a 10 cuotas de 700 pesos, con 30 millones de pesos en premios. «Triplicamos los premios de 10 millones pasamos a 30 millones y el premio mayor serán 10 millones. Habrá sorteos semanales y mensuales»

Adelantó que ya comenzó la venta de los bonos aunque los primeros días de enero se intensificará la campaña, «con una venta fuerte». Los primeros días la gente empezó a acompañar a la organización.

GALLITO EN CASA

Consultados por la implementación del Gallito en Casa, realizados en forma virtual por medio de la tv y redes sociales, Guarino adelantó que continuarán en 2022.

«Hay muchas instituciones que participan y tienen un ingreso con la venta de cartones. Fue importante en la pandemia y vamos a seguir haciéndolos», comentó Guarino.

