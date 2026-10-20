Bragado: Con reclamos de productores rurales, el Ministerio de Infraestructura presento el Visor Hidrometeorológico de la provincia

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, e intendentes, encabezó este martes en Bragado la presentación del nuevo Visor Hidrometeorológico, una herramienta desarrollada por el Ministerio a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH) de la Autoridad del Agua (ADA), en articulación con los ministerios de Ambiente y de Desarrollo Agrario.

En la jornada, que se dio en el marco del Comité de Cuenca de las Subregiones A2 y A3 del Río Salado, estuvieron presentes representantes de las sociedades rurales, la Federación Agraria, el INTA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, cooperativas agropecuarias, eléctricas y de trabajo, cámaras de comercio, industria y servicios, la Universidad Tecnológica Nacional, el Colegio de Técnicos de la Provincia, el Centro de Ingenieros, el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA), escuelas agrarias, empresas del sector agropecuario, bomberos voluntarios, la Iglesia y centros educativos y científicos de la región.

9 de Julio presente

Entre ellos participo la Intendente de 9 de Julio, María José Gentile, además asistieron miembros de Sociedad Rural de 9 de Julio, de la Filial FAA 9 de Julio, productores agropecuarios de distintos lugares del distrito, además del Delegado de SRA 9 de Julio.

“Frente al fenómeno de El Niño y al cambio climático, presentamos en Bragado el nuevo Visor Hidrometeorológico de la Provincia, una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”, señaló Katopodis.

Y continuó: “Gobernar y administrar el agua requiere coordinación entre todos los sectores e inversión en infraestructura para dar mejores respuestas y soluciones. El agua no reconoce jurisdicciones y tenemos que trabajar juntos para estar preparados”.

Una herramienta pública para decidir a tiempo

El Visor Hidrometeorológico permite conocer y monitorear en vivo la información sobre precipitaciones, caudales y niveles de agua que registran las Estaciones de Monitoreo Automático (EMA) de toda la provincia. Según su ubicación y equipamiento, las estaciones miden, registran y transmiten variables como lluvias, condiciones meteorológicas, niveles de agua en ríos y arroyos, calidad del agua, nivel de napa freática, temperatura, humedad y presión. En su mayoría, las estaciones de la Red ADA transmiten datos de manera remota en intervalos de entre 15 minutos y una hora.

La plataforma es de acceso público: cualquier persona puede ingresar sin registrarse desde una computadora, tablet o celular en: https://simparh.ada.gba.gov.ar/. Allí se pueden consultar registros, filtrar la información por cuenca o municipio, generar gráficos, descargar reportes y proyectar el comportamiento de los cuerpos de agua.

Además, los municipios bonaerenses tendrán asignado un usuario y contraseña para diseñar sus propios tableros de control y configurar filtros que les permitan anticipar la evolución de las condiciones hidrológicas y meteorológicas en sus zonas. En la versión con acceso registrado se suman los datos de campo de los 180 puntos de la Red Hidrométrica Provincial.

El Visor integra datos de 150 estaciones de monitoreo, de las cuales 42 son de gestión provincial, junto con información de redes asociadas de organismos públicos y del sector privado, como el Sistema Nacional de Información Hídrica, el Instituto Nacional del Agua, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, entre otros. También incorpora los aportes del programa de monitoreo participativo, instituciones locales y municipios.

“Hoy tenemos un Gobierno nacional que les cobró a todos ustedes recursos para obras hídricas y dejó esa plata en una cuenta que no sabemos con qué fin se utiliza, pero que no es para cumplir la ley”, aseguró el Ministro.

Y concluyó: ”El gobernador Kicillof tiene la convicción de que el diálogo es el camino para construir acuerdos, proteger y cuidar a nuestras comunidades”.

Inversión para ampliar la red

La Provincia proyecta alcanzar un total de 250 estaciones de monitoreo en el período 2026-2030. A su vez, se destinan recursos en la operación y el mantenimiento de las redes, y se prevé contratar un sistema de software centralizado de visualización, modelación de datos y alertas en 2027.

Anticiparse a El Niño

El Visor forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante desde 2025, ante un escenario de alerta por la alta acumulación hídrica y la creciente exposición a fenómenos extremos como El Niño y el Super Niño, que podrían alcanzar una magnitud histórica en la segunda mitad de 2026 y en 2027.

El plan combina monitoreo permanente, coordinación institucional, obras de infraestructura y acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad de las ciudades, proteger la producción y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Se desarrolla con la articulación técnica y operativa de todas las subsecretarías del Ministerio y de las empresas y organismos que funcionan en su órbita.

Pedido de productores

Cabe destacar que la reunion de Bragado se dio en el marco del Comité de Cuenca del río Salado, de la que participaron intendentes de las Subregiones A2 y A3. En ese marco al ser una reunion ampliada a productores, varios productores hicieron enfasis en la necesidad de obras que la provincia debe abordar y dar respuestas en especial los distritos de 9 de Julio, Gral. Viamonte, Bragado, Carlos Casares, entre otros.