Bomberos voluntarios: Dejara de brindar un servicio y pide por una actualización en la Tasa al Concejo Deliberante

En la noche de este miercoles el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, Martín del Castillo junto a la Comisión Directiva informaron a integrantes del Cuartel que se esta trabajando con el Sr. Intendente Municipal Mariano Barroso y con la Policía Comunal, sobre el cese del servicio de retirar el cuerpo de personas fallecidas sea cual sea la situación, acción que hasta ahora se venia realizando, explico a El Regional Digital, Del Castillo.

“Los motivos son operativos y legales”, informo, “cada fuerza tiene su responsabilidad en el traslado de un individuo a partir de un accidente o de cualquier situación que se vea damnificada una persona, por lo que el servicio se brindara, pero no sera por parte Bomberos”, agregando que la fecha estimativa en que no actuara mas el Cuartel no supo precisarla aun, ya que es un tema muy serio, resalto, puntualizando “que hoy las leyes de Bomberos han cambiado y nos están pidiendo que tengamos otras responsabilidades”, aclaro.

Del Castillo delineo que el reglamento de Bomberos indica que se esta para brindar cualquier tipo de ayuda en siniestros, rescatar y salvaguardar la vida humana, esas son las funciones según la ley, remarco y esto es escalonado con Defensa Civil.

Hasta ahora trasladar un cuerpo sin vida era un servicio que se venia colaborando, pero no es función de Bomberos, subrayo ante la consulta de El Regional Digital. Esto es una responsabilidad de las morgueras que son quienes deben llevar adelante todo tramite, ademas se esta manipulando una persona fallecida, y ello es una gran responsabilidad”, dijo.

Por ultimo dijo que esto se venia debatiendo en la Comisión Directiva, pero es algo que ya venia hablándose desde hace mas de dos años, y desde distintos lugares nos remarcan que no es una responsabilidad de bomberos, sino de Policía, el Municipio o el Hospital.

Actualización de la Tasa de Bomberos en el HCD

En otro orden Martín del Castillo informo que han solicitado al Intendente y al Secretario de Hacienda, en que se actualice la Tasa de Bomberos Voluntarios de cara al año 2022.

Según el presidente de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, hoy se esta en una situación económica ajustada debido a importantes erogaciones económicas que demandan las unidades y la institución, y nos esta sucediendo que estamos en un estado de ver a quien le pagamos y a quien no. Hacia largo tiempo que esto no pasaba.

En ese orden explico que los subsidios no llegan en tiempo y forma, y el provincial solo se recibió $ 238.000 de los últimos seis meses de trabajo.

Hoy se recibe $ 5, por frentista y desde el area rural $ 0,83ctvs. /ha/mes, por lo que solicitamos que se actualice y no un porcentaje, pidio y esto es algo que ya hemos hecho conocer a los futuros concejales, informo.

Mira el video y las declaraciones de Martin del Castillo