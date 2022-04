Berni en sintonía con Rodríguez Larreta: pidió sacarle los planes a quienes cortan calles

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se mostró en sintonía con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, al mostrarse a favor de sacarle los planes sociales a las personas que cortan la calle.

“Coincido con Larreta”, afirmó Berni al hablar sobre los dichos del jefe de Gobierno porteño de sacar los planes a los piqueteros porque usan esa metodología como “extorsión a la gente”. Más allá de estos dichos, el ministro bonaerense aprovechó para pegarle a Mauricio Macri, quien gobernó el país entre 2015 y 2019.

“Larreta lo tendría que haber hecho cuando fue gobierno con Macri, y es uno de los causantes de este gran descontrol que este Gobierno, en vez de mejorarlo, lo empeoró”, señaló.

Fue allí cuando Berni contó que cuando pasó el Ministerio de Desarrollo Social durante la presidencia de Néstor Kirchner se pasó de 1.100.000 planes sociales a 300.000. “No solo hicimos una transformación de los planes en puestos de trabajo formal, cooperativas y trabajo popular, sino que además administrábamos los planes”, dijo. “Nunca entregué el poder discrecional a las organizaciones piqueteras para que entreguen los planes”, enfatizó.

En ese sentido cuestionó que el Gobierno de Macri “hizo totalmente lo contrario”. “Lejos de transformar los planes en trabajo, los aumentó, de 300 mil los llevó a 800 mil, y además les dio la potestad a los piqueteros de entregar ellos los planes y sacárselos a quienes ellos quieran”, agregó.

“El piquete es un negocio de unos cuantos; a la crisis económica se le acoplan los empresarios de la pobreza, que trafican con los planes sociales”, señaló al canal LN+. E insistió que “cuando Macri compró la tranquilidad en la calle, aparecieron los traficantes de la pobreza”.

El ministro de la administración de Axel Kicillof también expresó su coincidencia con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al asegurar que hoy existen más planes y más pobreza. “Pero porque no están direccionados a los que lo necesitan; el Gobierno de Macri utilizó los planes para sostener la gobernabilidad y la paz social en la calle, lo mismo que se hace ahora”, explicó, al criticar tanto a Cambiemos como a la gestión de Alberto Fernández. Y señaló que entre 2015 y 2019 “(Juan) Grabois y los piqueteros no protestaban” contra el ex mandatario.

Finalmente, el ministro de Seguridad reafirmó su postura con respecto a los cortes de calle e ironizó que está “eternamente procesado por haber desalojado piquetes cuando los jueces decían que no había que desalojar”. “No estamos tomando conciencia de que los planes destruyen la fuerza productiva del país”, advirtió.