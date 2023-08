Berni desligó a Milei de los saqueos: “No dudo que es un hombre de bien”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, descartó que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, esté involucrado en la organización de los saqueos, y hasta tuvo palabras elogiosas para el economista libertario al asegurar que no duda que es “un hombre de bien”.

Además, cruzó a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, por afirmar que Milei estaba detrás de los hechos delictivos. “Que la vocera se haga cargo de lo que dijo, podemos estar o no de acuerdos con su metodología, pero no dudo que Milei es un hombre de bien que no va a atentar contra los intereses del conjunto”, manifestó el funcionario provincial en declaraciones radiales.

“Lo digo a título personal: estoy totalmente convencido de que Milei con esto no tiene nada que ver. Yo no creo en las brujas pero que las hay las hay. Estos son grupos minúsculos organizados”, enfatizó.

“No es casual que en un plazo de una hora y media haya existido 150 intentos de robo y un poco más también”, indicó el funcionario, al tiempo que precisó que se reunió con “jueces y fiscales federales y provinciales y tenían la plena convicción de que es un robo agravado” por haber sido realizado “en poblado y en banda”.

En declaraciones televisivas, en tanto, señaló que este delito “no es fácilmente excarcelable, tiene una pena de hasta diez años” y además “están siendo muy estrictos en calificar cada una de las acciones”.

Si bien reconoció que “la situación económica argentina es complicada hace mucho tiempo”, Berni diferenció la tensión social actual del estallido de 2001 y dijo que el hecho de que no haya habido ningún robo en la tercera sección electoral “es la mejor evidencia de que no es parecido a 2001”, porque se trata de algo “focalizado, eso se llama organización”.

Por su parte, Berni también se pronunció sobre Raúl Castells, quien se adjudicó los hechos delictivos. “Lo de Castells fue imprudencia, locura, oportunismo, una confesión donde tendrá que actuar la justicia, de torpe no tiene nada, demostró una intencionalidad de las declaraciones que llevó adelante”, manifestó.

“Los detenidos son 96, pero la justicia sigue investigando a aquellos que iniciaron el bombardeo en redes sociales para realizar los saqueos. Ya estamos identificando y deteniendo, a partir de que se genera la detención, lo que conlleva hacer el protocolo va para el lado judicial”, confirmó el Ministro de Seguridad bonaerense.

Sobre esto, agregó: “Veías el allanamiento y el nombre del grupo era saqueo, sabían lo que estaban haciendo. A partir de ahora es obligación de la justicia explicarnos qué pasó”.