Basquetbol: Victorias del Club Atlético 9 de Julio ante Moreno de Bragado

Por la disputa de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, el sábado 17 ultimo, las divisones de Basquetbol el Club Atlético 9 de Julio recibió la visita de los equipos del Club Mariano Moreno de Bragado.

En Minibasquet, los locales ganaron 66 a 45. Resultó muy buena la actuación, porque en la primera mitad, con tres períodos, Atlético ya ganaba 42 a 25,

En categoría Mixta Infantiles, se dio un proceso inverso, porque Moreno dominó ampliamente, ganando la visita 51 a 19.

Por último se enfrentaron los equipos de Cadetes, ambos ubicados en la mitad de las posiciones donde el equipo «millonario», después de un primer cuarto parejo borró al rival de la cancha, con una defensa apremiante, ganado el parcial 17 a 2 y en los períodos restantes aumentó la ventaja, para finalizar ganando por 68 a 42.

El equipo

J. De Miguel 4; T. Gandini 2; J. P. Núñez; M. Baldes 4; G. Leal 18; F. Chuma 6; E. Cano 2; A. Díaz; J. Leal 2; y B. Escriba 10. DT Juan P.Merico