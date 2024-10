Basquetbol nacional en el Estadio «Ernesto Bancora «

El Gimansio «Ernesto Bancora» del Club Atletico 9 de Julio sera el escenario de un nuevo encuentro del basquetbol nacional, con un partido de primer nivel profesional, entre dos de los equipos destacados del Torneo de la Liga Argentina, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Ciclista Juninense, que están ultimando sus formaciones para el certamen próximo a empezar, por eso este partido es muy importante para la preparación final.

Integran el conjunto Platense: Juan Pablo Lancieri, Jordi Godoy, Juan Francisco Bofelli, Gianfranco Sinconi, Isidro Amendolara, Enzo Rupcic, Ivan Villarroel, Tomás Oliva, Juan Pedro López. DT: Fabian Renda, Ayudante: Emilio Marcos, PF Joaquin Leguizamon, Utilero: Salvador Vasquez, Manager: José Luis Staiano. Acaba de incorporar a una nueva figura, Raúl Pelorosso, ex Boca, San Lorenzo y Quilmes, que llega de Barcelona de Guayaquil y además ha regresado Franco Barroso.

Y Ciclista anuncia a Matías Alluchon, 1,65; Ignacio Barrera, 1,89, Francisco Pagura, 1,83; Santiago Nomdedeu, 1,80; Angelo Cavallo, 1,96; Facundo Calabró, 1,83; Joaquin Had, 1,95; Elian Centeno, 2,05, Venezolano; Ty Mosley, 1,96, USA; Homero Oliva, 1,86; Augusto Bruera, 1,99; Samuel Villa, 2,00 Colombiano; Nicolás Reinoso, 1,90; Alan Noguera, 1,85, Venezolano; Juan Clavell, 1,90; Juan Avila, 1,98. DT: Daniel Jaule, AT: Gerardo Saita, PF: Santiago Barrera, PF: Micaela Had, Utilero: Ivan Cotroneo; Kinesiólogo Javier Gómez. Y acaba de incorporar al escolta Lucas Di Muccio, quien viene de jugar en Lanús, mide 1,94 metros y es una de las grandes apuestas que hizo Ciclista para esta temporada.

El espectáculo será completo, con juegos de luces y la animación del Mono Dj y show de entretenimiento a cargo de la Profesora Andrea Amaya, con buen servicio de cantina y parilla a cargo de la familia del básquet. Las entradas anticipadas están en venta a $ 6.000 en Caio Celulares (Mire y Vedia), Kiosco A5 (Mitre y San Juan) y en el gimnasio, en horarios de entrenamiento y el sábado desde la tarde.