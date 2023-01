Básquet: Fermín Callegaro tiene alta expectativas para su tercera temporada en el “Bataraz”

El basquetbolsita de 9 de Julio Fermín Callegaro disfruta de estos días de unas cortas vacaciones, ya que desde el próximo 8 de enero se inicia la pretemporada del Club Estudiantes de Olavarría, donde en este año 2023 será su tercera año en el “Bataraz”, y donde el DT Manuel González lo tiene en cuenta.

En dialogo con El Regional digital, Fermín Callegaro, con su 1,88 mts de altura comento que el 8 de este mes se arranca oficialmente la temporada, esto sin dejar el estudio universitario que lleva adelante en la ciudad del cemento, sobre lo que comento el trabajo deportivo no le permite estar a la altura de sus compañeros, pero es algo que no se deja, ya que me estoy concentrándome mas en el basquet, aprovechando esta oportunidad de jugar un Federal, donde competirá este año Estudiantes, comento.

Acerca del Federal, Callegaro remarco que “es un torneo que me permitirá mostrarme un poco mas, hacer mas minutos en cancha por lo que se buscara estar al máximo para el equipo”.

“En cuanto a Estudiantes mas allá de se perdió la plaza en Liga Argentina, jugar el Federal que esta entre el semi profesionalismo y el profesionalismo, esta bueno porque le hace bien al Club y a la ciudad de Olavarría, además jugamos el mismo torneo que participa Racing de Olavarria, que es el clásico chico. En lo deportivo para mi es fundamental para sumar mas rodaje”, explico.

Sobre el equipo adelanto que se espera algún refuerzo que puedan sumar, pero manteniendo el equipo que jugo el pre federal que son varios jugadores locales, por lo que nos preparamos con altas expectativas para lo que viene, confió el ex basquetbolista del Club Atlético 9 de Julio.