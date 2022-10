Básquet: Atlético 9 de Julio recibió a Mariano Moreno

El sábado 15 de octubre se disputó una nueva fecha del Torneo de la Asociación de Básquetbol Chivilcoy, con la participación de once clubes de la zona y que clasifica por puntos, todos contra todos. Se suspendieron varios partidos por los compromisos provinciales y nacionales, entre los que se destaca el Torneo Provincial de U13, al que concurrió el Club Argentino, reforzado con la presencia del jugador de 9 de Julio Bautista Banchero, obteniendo el título de Campeón Provincial y el derecho a participar en el Torneo Nacional de Gualeguaychú la semana pasada: por ese motivo no pudo jugar el partido del sábado.

En el certamen de la Asociación de Chivilcoy, Atlético recibió la visita de Mariano Moreno de Bragado. En U12 y U15 las victorias locales fueron muy amplias, sobre todo en U12, que ganó por 68 a 12 (sin Banchero) y con una gran tarea de Luca Merico, autor de 24 tantos y una gran defensa, que originó tan bajo tanteador. En U15 el triunfo local fue por 74 a 33, definido en el primer tiempo cuando ya ganaba 36 a 6, mostrando las diferencias que hubo en el juego, destacándose el goleo de Tomás Erbes, que sólo en el primer cuarto convirtió 15 goles y un total de 21.

Mariano Moreno no presenta U13 y en la mayor de las categorías, en U17, el partido resultó muy parejo, con mucha marca de ambos lados y con un primer tiempo superior de Atlético, que ganaba 23 a 19, pero la visita mejoró en el complemento imponiéndose por 46 a 40.