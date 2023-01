Barroso dio a conocer que impulsa la pre candidatura a Intendente de la Dra. María José Gentile

Era vox populi en la política local que se mencione a la Dra. María José Gentile, actual Jefe de Gabinete del Gobierno Municipal del Intendente Mariano Barroso, como candidata a ocupar el sillón municipal de Tomas West.

Pero aun nada oficial se había mencionado, y fue el propio Barroso quien en la última semana en una entrevista concedida a El Regional Digital junto a Diario Tiempo, donde hizo público su deseo que quien le suceda en el cargo a través del voto popular, sea la propia María José Gentile, quien también se ha desempeñado como Concejal, Secretaria de Salud, de la actual gestión municipal.

Ese deseo del Intendente sobre que lo suceda una mujer, y quien iba asumir en diciembre 2021 como Jefe de Gabinete, y debido a los hechos de reclamo laboral por parte de los empleados municipales, se retrasó, desde hace meses, por lo que María José Gentile desde hace meses está posicionando ante la opinión pública local.

Según Barroso en su opinión planteo “creo en el recambio, pero no será una decisión personal, yo respondo a las decisiones de todo un partido. Pero en lo personal, creo que, para continuar esta línea de gobierno, la persona ideal por diferentes motivos es ella. Primero por la experiencia en estos siete años de gestión: como concejal, presidente del HCD, como Secretaria de Salud y ahora como Jefa de Gabinete. No me caben dudas que es la persona indicada”, aseguró. Asimismo, opinó que “el siglo XXI es el siglo de la mujer” y que durante estos siete años de gestión ha tenido “la suerte” de contar en su gabinete con muchas secretarias mujeres “que me han enseñado enormemente y que han tenido una mirada acertada y totalmente distinta a la que el hombre puede tener. Creo que esa mirada en este siglo es sumamente importante y que Nueve de Julio ya está preparado para tener una mujer dirigiendo su destino”, enfatizó.

Por último, aseguró que Gentile “representa nuestros valores, nuestra forma de gobernar y podrá hacer un mejor trabajo del que yo he hecho”.