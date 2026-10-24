Barrio Fonavi 1: Un incendio de una precaria construcción genero preocupación

Desde Policia Comunal 9 de Julio se informo que este viernes 23 pasada las 21:30hs, se toma conocimiento, a raíz de un alerta al servicio 911 de incendio estructura galpón de chapa en Barrio Fonavi ubicado en calle Balcarce esquina Garmendia en sector cochera del lugar, ocupada por un masculino mayor de edad. Al arribo se constata foco igneo que fue sofocado rápidamente por dotación de bomberos voluntarios de la ciudad.

Conforme informe de Policía, por el hecho no hay lesionados. Se trata de establecer testimonios que den cuenta del conflicto suscitado entre la víctima y un vecino del lugar , procurándose su individualización.

Se inician actuaciones por oficio, consultada fiscalía misma dispone diligencias de rigor.