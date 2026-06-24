Banco Provincia firmó un acuerdo estratégico con Microsoft para acelerar su transformación digital

Banco Provincia y Microsoft firmaron un acuerdo estratégico de colaboración para profundizar el proceso de modernización tecnológica de la entidad financiera bonaerense. La alianza apunta a fortalecer el trabajo conjunto en proyectos vinculados a la productividad, la ciberseguridad y la incorporación de inteligencia artificial en distintas áreas clave del banco.

El convenio busca potenciar el uso estratégico de los datos como herramienta para generar valor e impulsar la innovación. En ese marco, ambas organizaciones avanzarán en el desarrollo e implementación de tecnologías de inteligencia artificial y de IA generativa que permitan analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y agilizar la toma de decisiones.

Además, el acuerdo contempla la incorporación de soluciones de automatización, realidad mixta y aplicaciones basadas en inteligencia artificial para optimizar procesos internos, mejorar la eficiencia operativa y reforzar los estándares de seguridad. También prevé la integración de entornos de tecnología de la información y operaciones para habilitar análisis en tiempo real y promover procesos más ágiles, resilientes y sostenibles.

Otro de los ejes centrales del entendimiento es el fortalecimiento de las capacidades de seguridad, privacidad y ciberseguridad. El objetivo es proteger los activos digitales de la entidad y consolidar un entorno tecnológico confiable que acompañe el desarrollo de nuevas herramientas y servicios.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, destacó que la alianza permitirá continuar profundizando el proceso de transformación digital iniciado durante los últimos años. “La alianza con Microsoft nos permitirá mejorar aún más la experiencia de nuestros 10,5 millones de clientes y fortalecer la labor de nuestros trabajadores con herramientas que potencian la productividad, la seguridad y la colaboración”, sostuvo.

En ese sentido, el titular de la entidad remarcó que durante los primeros cuatro años de gestión se renovó el ecosistema digital del banco y que, desde 2023, se registraron avances significativos en la implementación de inteligencia artificial. “Con este acuerdo pensamos expandir aún más nuestras fronteras tecnológicas para seguir construyendo una banca más innovadora, sin perder nuestra impronta de cercanía”, afirmó.

Por su parte, el country manager de Microsoft Argentina, Sebastián Aveille, señaló que la inteligencia artificial está transformando tanto el mundo laboral como la industria financiera. “Vivimos una redefinición profunda del trabajo y de los servicios financieros, y la inteligencia artificial es uno de los grandes catalizadores de ese cambio. Estamos orgullosos de este acuerdo por el que podremos acompañar a Banco Provincia en su proceso de transformación, siempre poniendo la tecnología al servicio de las personas”, expresó.

El antecedente de PIA

La firma del convenio consolida una relación que ya cuenta con antecedentes concretos de colaboración. Entre ellos se destaca la implementación de PIA, un agente de inteligencia artificial integrado al home banking de Banco Provincia, que permite a los usuarios realizar consultas y operaciones mediante lenguaje natural a través de un sistema de chat.

Del acto de firma participaron, además de Cuattromo y Aveille, Natalia García, directora para Servicios Financieros de Microsoft Argentina; Natalia Torres, directora de Comunicaciones para Sudamérica; integrantes del Directorio del Banco Provincia y representantes de la Gerencia General de la entidad.