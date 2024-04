Banco Nación: En el Concejo Deliberante de 9 de Julio adhirieron al rechazo de su privatización

En la sesión del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio dada el pasado jueves 11, los ediles la documentación 111/24, presentada por el Bloque de concejales, Unión por la Patria, la que solicito su rechazo a que el Banco de la Nación Argentina, se transforme en una sociedad anónima o venta.

Con la presencia de integrantes del gremio la Bancaria Chivilcoy y de gremios sindicales locales, en el recinto legislativo, la Concejal Julia Crespo, presidente del bloque justicialista, argumento que la intención de privatizar o convertir en SA, que hoy cuenta con 790 sucursales en todo el país y fuera del mismo. Pero lo más importante que el Banco Nación tiene, es el rol social; ya que presta a las Pymes que otros bancos no lo hacen porque no lo consideran rentables. Siempre estuvo presente, en sequias, desastres y que trabaja para la gente, además no da perdidas, aseguro y agrego como dato que al mes de octubre 2023, acumulo más de 600 millones de rentabilidad, y pidió que no debemos permitir que se privatice ni totalmente ni parcial, ya que es el banco de todo los argentinos, remarcó la edil nuevejuliense.

Por ultimo destaco la tarea de los trabajadores del banco de juntar firmas en rechazo a su privatización, en defender su fuente de trabajo. Por ultimo cerro diciendo, el Banco Nacion es patrimonio nuestro y no se vende.

La votación de los concejales de 9 de Julio fue por unanimidad en rechazo a la mencionada privatización.