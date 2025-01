Baja temporal de retenciones a los granos: Que analizan y dicen desde CRA, FAA y CARBAP

Tras conocerse el anuncio oficial de la baja temporal de retenciones a los DEX en granos, sub productos y economías regionales, estas últimas al cero por ciento, tres entidades manifestaron su mirada y análisis de lo dado a conocer y que entra en funcionamiento a partir del lunes 27 de este mes.

“Creo que para el sector es un anuncio importante. Es el inicio o el principio de una solución definitiva que está pidiendo el sector, que el mismo gobierno ha catalogado las retenciones como un impuesto arbitrario y lo ideal es el camino que se empezó para llegar a la eliminación total de este mal impuesto, y por supuesto que la eliminación total de las retenciones a las economías regionales es muy importante, así que valoramos el mensaje, la medida, y ahora más que nunca hay que empezar a trabajar para lograr la eliminación total de este injusto impuesto”, manifestó Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que nuclea a más de 300 rurales en el país.

Desde la Federación Agraria Argentina, su presidente, Andrea Sarnari analizo que es una medida a priori, sobre todo teniendo en cuenta que nos han escuchado en la urgencia, que tenemos muchos productores en este momento en el marco de una sequía intensa, una ola de calor impresionante que está afectando nuestros cultivos, donde los costos y los márgenes de rentabilidad son nulos o negativos, la verdad que un alivio en ese sentido fiscal, que es lo que venimos pidiendo”, recordó la productora federada.

No obstante, Sarnari, recordó que es provisorio, tiene fecha de vencimiento, cómo se prevé y lo conversaremos seguramente en los próximos días la continuación de esa baja de retenciones y hasta llegar a la quita definitiva, pero entendemos que el sentido es el correcto y es el que hay que transitar de la baja de la presión impositiva, no todo es retenciones en el campo y tenemos un montón de cosas para conversar y seguramente seguir trabajando, pero no deja de ser esto una medida que al menos desde las entidades veníamos conversando con las autoridades y veníamos manifestándole la urgencia con la que nuestros productores hoy necesitan de estas señales para poder seguir produciendo”, sostuvo.

Kovarsky: Esperábamos y necesitábamos

Finalmente, Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, subrayo “es una medida que esperábamos y necesitábamos, por un lado porque el gobierno lo prometió y que necesitábamos porque la situación es muy difícil, sostuvo el productor rural de Trenque Lauquen y presidente de CARBAP.

Es una ventana temporal

Kovarsky, analizo que si bien va en la dirección correcta, advirtió que hay que ver la letra chica de cómo sale el lunes y cómo se va a ejecutar, y recordó que es ventana hasta junio, nosotros vamos a estar cosechando abril, mayo, junio la soja y los exportadores que son los que verdaderamente nos pagan y ponen el precio, saben que estamos en todo caso apurados para aprovechar esta baja de retención, es temporal, entonces hay que ver a qué precio nos compran, cómo se comportan los exportadores, recordó.

Por ultimo catalogo la decisión como una buena medida y que da ejemplo a las provincias y municipios para que copien baja de impuestos, pero que quede un poco a la mitad. Por ultimo recordó que el 6 de febrero la dirigencia del campo, se reunirá con el ministro de economía Luis Caputo, y agrego, por lo menos de acá estamos pensando en armar un sustento para expresar todo esto, así que es un poco eso y hay que ir viendo a partir de la semana que viene cómo va funcionando todo.