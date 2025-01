Baja de retenciones: Advierten que la medida del gobierno genera baja de los precios y una distorsión en el mercado

Tras conocerse la letra chica del decreto 38/2025 que impone una baja en el cobro de los derechos de exportación a granos a productores agropecuarios, el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Ing. Agr. Hugo Enriquez, en dialogo con el programa radial, Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer recordó que tras haber emitido un comunicado donde expresábamos nuestra posición sobre la decisión del Gobierno Nacional de reducir parcialmente las retenciones por un lapso predeterminado, esperábamos expectantes ver la resolución de letra chica de lo que salió emitido en el boletín oficial. La realidad es que es un poco lo que esperábamos. En el boletín oficial lo que dice es una liquidación acelerada de divisas de la venta a cambio de la baja de retenciones”, subrayo el directivo de La Rural.

De hecho, todavía tiene que reglamentarse desde ARCA el tema de cómo se van a controlar ese tipo de liquidaciones”.

Hugo Enriquez, recordó “nosotros veníamos pidiendo y pregonando por la baja de retenciones desde hace muchos años ya, realmente necesitamos que las retenciones desaparezcan completamente del sistema hoy, insistió.

No obstante con la nueva decisión del Gobierno argentino, sobre las retenciones, explico que lo que generó fue una baja a nivel internacional de los precios y en realidad una distorsión del mercado, porque no sé si vamos a recibir un precio pleno, de hecho, porque está determinado el tiempo hasta donde dura la medida, que es el 30 de junio, y está obligando al exportador a liquidar prácticamente el 100% de lo exportado o de lo liquidado en los 15 días hábiles después de anotado. Entonces, bueno, eso genera un poco de una distorsión más grande en el mercado, una cosa distinta de lo que se venía manejando o haciendo.

Entonces, realmente no sé cuánto vamos a tomar de esa baja de retenciones realmente, que de hecho ya lo hemos experimentado en gobiernos anteriores, lamento el presidente de la Rural de 9 de Julio y opino que con esto el gobierno acelera liquidaciones, y no hemos recibido realmente el precio pleno donde el exportador se termina quedando con una parte y no llega directamente al productor. Entonces, no vemos con buenos ojos esta medida, lamentablemente, desde el punto de vista de que genera una distorsión en el mercado y no va a llegar al productor completamente. Con lo cual hay bastante escepticismo en cuanto a la venta, a pesar de los puntos de baja.

Realidad

Hay una mejora en los precios desde el punto de vista de la quita de retenciones, pero no se expresa completamente esa quita de retenciones. Primero porque generó una baja a nivel internacional la quita de retención argentina por un tiempo predeterminado, porque va a generar una liquidación más rápida de exportaciones, es lo que primero toma el mercado a nivel internacional, entonces generó una caída de precios internacionales, que lo que está haciendo es retraer los precios todavía más, y a su vez la quita de retención no se está transmitiendo en el precio de alguna forma, porque todo se tiene que reglamentar y instrumentar, y la realidad es la siguiente.

Si tenemos un condicionante hasta una determinada fecha, los que requieran y lo compran saben que hay un tiempo determinado, y si te conviene en una parte de esa ganancia tomarla, o una parte de esa ganancia va a ser parte del negocio, y no el total de esa quita de retenciones”, detallo el titular de la Sociedad Rural de 9 de Julio en el dialogo periodístico.