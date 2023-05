Bahillo: «no tenemos definido lo que es una Economía Regional»

El secretario de Agricultura de la Nación llegó ayer a Todo Lactea 2023, y se manifestó en una improvisada conferencia de prensa, acerca de temas clave para el sector lechero. sostuvo en el inicio.

Además, manifestó que Santa Fe es la provincia más importante en términos de producción, con un tercio (entre un 33 y hasta un 37 .»depende de con qué se lo mida») de la lechería nacional en volumen. «En cantidad de tambos tiene una característica también: de tener tambos pequeños y medianos muy importantes, sobre todo la región centro de la provincia. Y eso hace además de la cuestión de económica y de la explotación a un tema de distribución demográfica saludable y virtuosa. También al arraigo, porque tiene un entramado productivo de lácteas pequeñas y medianas que también favorecen el agregado de valor y el arraigo».

Crédito inaccesible

Consultado sobre la norma del BCRA que impide acceder a créditos a productores que retengan más del 5 % de sus granos, fue ambiguo: defendió la medida y a la vez la criticó.

«Sí, nosotros lo venimos planteando, la verdad coincido con el pedido. Hay que entender que el Banco Central tiene su autonomía en su carta orgánica en cuanto a la toma de decisiones de estas características. Yo entiendo a las autoridades del Banco Central que buscan un objetivo de que aquí es productor que tenga soja incentivarlo a vender y no a retener», admitió, en una vidriosa concepción del término «incentivo».

«Yo creo que más allá de ese sano objetivo que buscan las autoridades del central, lo que termina pasando en la realidad es que el productor no invierte porque si tiene que desprenderse de la soja que para él es una moneda de valor y de preservación de su patrimonio de su capital de trabajo. Y entonces, una buena intención del Banco Central por ahí en la realidad no se plasma con el objetivo que busca». reconoció.

Impulsos tamberos

A la hora de dar cuentas de las compensaciones anunciadas, admitió demoras. «Venimos un mes atrasados en cuanto a las expectativas. En ese momento tuvimos que cerrar el circuito administrativo, que ahí fue donde nos demoramos, yo lo reconozco».

«Después tuvimos que abrir una ventana de 20 días de inscripción, después está la validación, porque se inscribieron más de 4.500 y la validación fue para 3.400 productores, porque algunos no entraban a los parámetros y a partir de ahí, el pago fue alrededor de un mes más tarde. Estamos a la mitad del camino. Faltan dos cuotas. Estamos evaluando una quinta cuota y me permito ser optimista y evaluando una actualización también del monto, si hubiera una quinta cuota va a haber una una mejora en el monto en el estrato más pequeño que el de productores de hasta 1500 litros y también con el tope de hasta 600.000 litros, posiblemente mejoremos ese mundo».

¿Una economía regional?

A la hora de responder si para él la lechería es o no una economía regional, fue aún más evasivo. «Lo hemos hablado, y tenemos un proyecto de ley listo para enviar al Congreso, aunque es un año complejo para el Congreso pero hay una deuda pendiente en nuestra legislatura y nuestra normativa», confesó. Y allí lanzó la frase del día: «no tenemos definido lo que es una economía regional. El sujeto economía regional no está definido ni por escala ni por arraigo, ni por territorio: es discrecional de quien fija las políticas. Eso no está bien, no está bueno; pero la verdad que no hay una normativa que yo diga esto comprende dentro de la economía regional y esto no lo comprende».

Intentando allanar sus propias palabras, expresó que «uno no puede negar que la pera, la manzana, los cítricos o el olivo son una economía regional. Pero el sector lácteo en gran parte sí, porque si uno toma la Región Centro Buenos Aires y La Pampa ahí tenemos, gran parte de la producción, pero no tenemos definido», insistió.

Yendo más allá, opinó que «el sector primario de la agricultura no es una economía regional ya que es más transversal a todos los sectores. La ganadería bovina tampoco, ahora ¿la lechería…?» se preguntó. «Yo entiendo que reúne las características de economía regional».

Por último, argumentó que en ese sentido tenía pautada una reunión con la gente de Apymel (…). «Yo he tratado de contactarlos esta semana para ver la posibilidad de reunirnos acá. Vamos a ver si nos reunimos a la brevedad para ver si vemos el programa de incremento exportador en Economía regionales, cuyo principal objetivo es mejorarles la rentabilidad. También tenemos que cuidar el mercado interno como un segundo vector importante sin descuidar que el primer objetivo. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer, así que es cuestión de sentarnos y charlar también».

Acto seguido, recibió un reconocimiento por parte de la intendenta de Esperanza, Ana Meiners. Y siguió recorriendo la muestra con una sonrisa, apreciando todo el potencial, que algún día será realidad.

Cadena 3 / Federico Aguer