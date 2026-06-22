BA Ferial: Expoagro inició una nueva era en Congresos y Ferias

Este jueves 18 se realizó el lanzamiento oficial de BA Ferial, el predio ubicado en Costa Salguero, con un encuentro que reunió a más de 700 invitados, entre referentes y organizadores de eventos, empresas, instituciones y prensa.

La apertura marcó la presentación formal de BA Ferial bajo la gestión de Exponenciar. Durante el evento, los asistentes conocieron la puesta a punto del espacio y los proyectos diseñados a corto y mediano plazo, todo impulsado por una inversión superior a los $20.000 millones para convertir el espacio en un icónico centro de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento, integrado al río y a la Ciudad.

“BA Ferial representa una apuesta estratégica para Exponenciar y para la agenda de eventos de Buenos Aires. Trabajamos para poner en valor un predio emblemático, con la escala, la infraestructura y los servicios necesarios para recibir ferias, congresos, exposiciones, propuestas culturales y encuentros de gran convocatoria”, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Ubicado en Palermo, a orillas del Río de la Plata, BA Ferial cuenta con 20.500 m² de superficie, seis pabellones y cinco salas de auditorio. Con una infraestructura de primer nivel, el predio permitirá realizar congresos corporativos de 200 personas hasta ferias internacionales que ocupen la totalidad del predio. Además, dispondrá de unas 1300 cocheras, conectividad WiFi de última generación con una cobertura para 40.000 usuarios, acceso a transporte y servicios integrales para organizadores, expositores y visitantes.

En este sentido, Schvartzman anticipó: “En el corto plazo vamos a desarrollar un moderno pabellón que incluirá la primera terraza de 1.200 m2 con vista al río, un lugar que aspiramos se convierta en un ícono urbano. Asimismo, estaremos inaugurando nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas el primer restaurante marca Angus, que ofrecerá carne Angus certificada como diferencial de calidad”.

Este jueves 18 se realizó el lanzamiento oficial de BA Ferial, el predio ubicado en Costa Salguero, con un encuentro que reunió a más de 700 invitados, entre referentes y organizadores de eventos, empresas, instituciones y prensa.

La apertura marcó la presentación formal de BA Ferial bajo la gestión de Exponenciar. Durante el evento, los asistentes conocieron la puesta a punto del espacio y los proyectos diseñados a corto y mediano plazo, todo impulsado por una inversión superior a los $20.000 millones para convertir el espacio en un icónico centro de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento, integrado al río y a la Ciudad.

“BA Ferial representa una apuesta estratégica para Exponenciar y para la agenda de eventos de Buenos Aires. Trabajamos para poner en valor un predio emblemático, con la escala, la infraestructura y los servicios necesarios para recibir ferias, congresos, exposiciones, propuestas culturales y encuentros de gran convocatoria”, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Ubicado en Palermo, a orillas del Río de la Plata, BA Ferial cuenta con 20.500 m² de superficie, seis pabellones y cinco salas de auditorio. Con una infraestructura de primer nivel, el predio permitirá realizar congresos corporativos de 200 personas hasta ferias internacionales que ocupen la totalidad del predio. Además, dispondrá de unas 1300 cocheras, conectividad WiFi de última generación con una cobertura para 40.000 usuarios, acceso a transporte y servicios integrales para organizadores, expositores y visitantes.

En este sentido, Schvartzman anticipó: “En el corto plazo vamos a desarrollar un moderno pabellón que incluirá la primera terraza de 1.200 m2 con vista al río, un lugar que aspiramos se convierta en un ícono urbano. Asimismo, estaremos inaugurando nuevas propuestas gastronómicas, entre ellas el primer restaurante marca Angus, que ofrecerá carne Angus certificada como diferencial de calidad”.

Por su parte, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, sostuvo: “BA Ferial ofrece muchas posibilidades para empresas, marcas e instituciones. La versatilidad de sus espacios nos permite pensar eventos de distinta escala y acompañar a cada organizador desde la planificación hasta la operación, con soluciones logísticas, técnicas, comerciales y de comunicación”, sostuvo.

The Night, celebraciones corporativas llave en mano

El lanzamiento oficial de BA Ferial contempló la experiencia The Night, una nueva propuesta de Exponenciar, con producción integral de Corelive y curaduría musical de Sarapura, especialmente pensada para que empresas e instituciones lleven a cabo sus eventos corporativos de fin de año en BA Ferial con una gastronomía única, barra autoral,

dirección musical, técnica, ambientación, mobiliario, seguridad y limpieza llave en mano.

“The Night amplía las posibilidades de BA Ferial para el segmento corporativo. Es una propuesta pensada para que las empresas puedan vivir su fiesta de cierre de año con una experiencia integral que combina infraestructura, servicio, contenido y puesta en escena”, señaló José Pini, uno de los representantes de Corelive.

El encuentro incluyó una puesta diseñada para mostrar las capacidades del predio en condiciones reales de uso. El éxito de esta nueva propuesta radica en una curaduría de proveedores de categoría, diseñados para transformar cada evento corporativo en una experiencia memorable.

El entretenimiento en vivo contó con la fuerza de Planeador V, la banda tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Gestionado por Exponenciar, BA Ferial combina experiencia en organización de eventos, infraestructura modulable, servicios integrales y una ubicación estratégica frente al Río de la Plata.