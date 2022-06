Atlético 9 de Julio es el campeón de la segunda fase del Torneo “Copa Roberto Martí”

Se jugó este domingo la revancha de los play offs entre Atlético 9 de Julio y Once Tigres en el Estadio “Ramon N. Poratti”, donde el local gano 1 a 0 con gol de Pedro Casey, que le permite consagrase campeón de la segunda fase del Torneo “Copa Roberto Marti”, lo que obliga a una nueva final con partido de ida y vuelta.

Un partido que tuvo a un Atlético 9 de Julio con mayor iniciativa durante todo el partido, donde volvió Pablo Maccagnani luego de su lesión en la pierna, y aunque no se mostró contundente frente al arco no dejo de inquietar al equipo de Luis Farías. El Millonario no conto con Avilés, pero el juego y la experiencia de varias finales marco la diferencia, y el resultado está en la victoria obtenida.

Por el lado de Once Tigres no estuvo Raban, un defensor con mucha experiencia y con proyección, en su lugar Farías opto por Kevin Losada de buen trabajo futbolístico, donde no le fue fácil la marca de Nicolás Vía.

Buen desempeño de Sergio Castillo que otra vez tuvo en sus pies el contener y distribuir la pelota en Ascani y un Emiliano Aguerrido en asistir a Perujo, además se perdido dos oportunidades claras de gol en la puerta del área.

Por su parte Emiliano Perujo volvió a estar en solitario, tuvo que trabajar mucho para conseguir la pelota y cuando la encontró le paro la respiración a Atlético 9 de Julio, que, si no fuera por Raúl Videla que saco la pelota de la línea del arco, el segundo intento de Perujo roso el palo de Luis Romero.

Buen arbitraje de Martin Utello que expulso a Avelino por doble amarilla. Por la final del Torneo de la LNF, el primer partido se jugará en cancha de Atlético 9 de Julio, ya que Once Tigre se consagro campeon de la primera fase.

Síntesis

Atlético 9 de Julio 1 vs. Once Tigres 0

Próxima fecha- partido de ida

Atlético 9 de Julio – Once Tigres