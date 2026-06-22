Atención: corte parcial en Ruta Nacional 5, Km 281

En la tarde noche de este domingo 21 varios vehiculos que circulaban por el km 281 de la ruta nacional 5, en el partido de 9 de Julio sufrieron roturas de sus neumáticos tras formarse un enorme pozo en la cinta asfáltica y que da sobre un alcantarillado de la misma.

En el lugar ya hay personal de la Empresa de Peaje ordenando el transito como así también personal de Policía Vial 9 de Julio

Conforme se conoció solo se sufrió daños en neumáticos de varios vehículos, pero no se reporto daño en personas.

Sobre la situación en el lugar en las ultimas horas, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito informó que se encuentra cortado un carril de la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 281 (zona conocida como “Camino Fantasma”).

La interrupción se debe a la rotura de una alcantarilla, que generó un bache de grandes dimensiones en el centro de la cinta asfáltica.

Equipos de Seguridad Vial y personal de la empresa concesionaria trabajan en el lugar para realizar las tareas correspondientes. Se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal presente.