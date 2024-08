Asesorado por INTA, un productor del norte bonaerense forestara 150 has. en su campo

Las 1.150 has. que componen el Establecimiento «El Siriri«, en el partido de Colon (B), en el limite con Gral. Arenales, y cercano a la localidad de Sarasa, están abrazadas por la agricultura. Los molinos y un viejo cargador de ganadería, han quedado como testigo que allí estuvo la presente la ganadería.

Hoy 1000 has están siendo utilizada por la siembra de trigo/ soja/ maíz. En la 23/24 incursionaron algunas hectáreas en arvejas, y para esta campaña, se sembró Camelina, con el claro objetivo de diversificar.

Sin embargo la inquietud por lograr mejoras, optimizar unas 150 hectáreas en bajos, llevo al Administrador de «El Siriri», a pensar en forestar esos bajos, que bien podrían usarse, en especial uno de ellos en ganadería.

Estasnilao Villalon, es medico veterinario, administra el campo de sus padres y convenció a los mismos en que debían forestar, para ello se asesoro con la Ing. Ftal. Paula Ferrere de la AER INTA 9 de Julio, que viene trabajando en distintos establecimientos de la región que impulsan forestación y en otros realiza ensayos junto amplia red Forestal.

Ferrere, comunico a la empresa agropecuaria junto a la Ing. Ftal. Ana Luppi de Instituto de Suelos, INTA Castelar y al Ing. Ftal. Javier Álvarez, Coord. Nacional Proyecto de mejoramiento Genético de INTA Delta del Paraná, donde a partir de allí luego de varias reuniones, trabajo de campo, en el año 2023 se implantaron las primeras seis hectáreas con cuatro variedades de sauces, para este año acaban de implantar 9 has. mas, las primeras 15 de las 150has finales, comento Villalon en dialogo con El Regional Digital, que asistido a la Jornada a Campo que se dio en El Siriri, junto a productores rurales de la zona y de la Escuela Agro técnica Salesiana de Ferre.

La inquietud por utilizar esos bajos, Estasnilao Villalon comento que convenció a su padres en realizar esa inversión que es de mediano y largo plazo, «decidimos por ese motivo de investigar a ver qué se podía hacer con esos islotes de bajos y bueno después de tanto ver e ir a otros Campos y demás surgió esta posibilidad de contar con clones adaptados a estos ambientes», resumió a El Regional Digital.

La Jornada a Campo en El Siriri genero un valioso interés en productores vecinos y de otras zonas que se hicieron presentes, donde intercambiaron con el productor colonense, con los técnicos del INTA presente en el lugar. Incluso se abrieron dos calicatas, para la observancia del suelo donde se implanto el primer monte forestal que tuvo una excelente respuesta con clones de sauce entregado por INTA Delta del Paraná, «Los Arroyos», «Agronales» y «. «Carapachay». También se utilizo la variedad Ibicuy.

Estasnilao, sintetizo ante sus pares que ante una tierra no explotada, un costo oportunidad cero, y tener una rentabilidad, esto pensado en madera que tiene una rentabilidad de un margen de $300 por hectárea, además la forestación tiene beneficios impositivos, donde quedas exento de del impuesto inmobiliario, que hoy es un problema también porque se ha aumentado mucho y además a esto se le suma el mercado incipiente de Bono de carbono, donde esperamos que prospere y poder en un momento al cabo de 10 años ser un un sumidero carbono y

El anhelo

Mientras en El Siriri esperan que prospere el denominado Bono de Carbono, Estasnilao expresa su anhelo con ese compromiso ambiental, » si me das a elegir entre no talarlo y talarlo, prefiero no talarlo», asegura.