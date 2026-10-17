Argentine Beef Day en Israel: el IPCVA acompañó al Gobierno Nacional en una misión comercial

A pocas horas del inicio de SIAL París 2026, una de las ferias de alimentación más importantes del mundo, el IPCVA acompañó al Gobierno Nacional, a través de PromArgentina, en una misión comercial a Israel que incluyó reuniones con compradores, representantes del sector cárnico y autoridades del rabinato.

La visita se desarrolló en el marco de las acciones internacionales de promoción de la carne vacuna argentina, que este año también tuvieron presencia en Estados Unidos, con el objetivo de consolidar mercados y generar nuevas oportunidades comerciales para la cadena de ganados y carnes del país.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue una reunión con representantes del rabinato israelí, en la que participaron el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, el embajador argentino en Israel, Shimon Axel Wahnish, y el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca.

“Pudimos discutir aspectos relacionados con la logística de la llegada de los rabinos a la Argentina para los procesos de faena y analizar la importancia de su trabajo para mantener nuestra presencia en un mercado que exige el cumplimiento del rito kosher”, explicó Breitschmitt.

La misión incluyó, además, la realización del Argentine Beef Day, una actividad que permitió reunir a compradores locales con representantes de las empresas argentinas que participaron en la delegación.

“Pudimos intercambiar opiniones entre los compradores israelíes y las empresas argentinas, analizar las perspectivas del mercado para 2027 y, sobre todo, comprender la importancia que tiene nuestra carne en Israel”, señaló el presidente del IPCVA.

Breitschmitt también destacó que esta actividad forma parte de una estrategia de promoción internacional desarrollada junto a PromArgentina, que tuvo como antecedentes las dos semanas de la carne argentina en Estados Unidos.

SIAL París 2026

La agenda internacional del IPCVA continuará del 17 al 21 de octubre en SIAL París 2026, una de las ferias de alimentación más importantes del mundo, que se llevará a cabo en el Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, Francia.

En esta oportunidad, el Instituto participará junto a 30 empresas exportadoras en un imponente Pabellón Argentine Beef de 1.000 metros cuadrados, que contará con espacios individuales para las compañías y el tradicional restaurante en el que se ofrecerán los mejores cortes de carne argentina a importadores, distribuidores y compradores internacionales.

La participación en SIAL París constituye una de las principales acciones de promoción externa del IPCVA y representa una oportunidad estratégica para consolidar la presencia de la carne argentina en la Unión Europea.

De esta manera, el IPCVA continúa acompañando las acciones de promoción comercial de la Argentina en el exterior, fortaleciendo el vínculo con los principales compradores internacionales y trabajando para ampliar las oportunidades de negocios de la carne vacuna argentina.