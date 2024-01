Argentina comenzó el trámite para exportar carne vacuna con hueso kosher a Israel

El gobierno nacional busca abrir el mercado israelí para la carne bovina con hueso, con certificación kosher y, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), envió una nota oficial a su organismo par de Israel, para dar comienzo al trámite.

«La decisión, impulsada desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se da en el marco del interés del sector productivo argentino y de la confianza en términos higiénico-sanitarios que nuestro país otorga a las exportaciones de carne bovina sin hueso al Estado de Israel», informó el organismo nacional.

Según planteó el Senasa en un comunicado, Argentina posee el reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como «libre de fiebre aftosa», con dos zonas libres con vacunación y tres sin vacunación.

«Este status sanitario, que se mantiene desde el año 2006, es reconfirmado anualmente por nuestro país, lo que genera confianza en sus compradores. Tal ratificación se fundamenta con los resultados de la vigilancia epidemiológica, que con la aplicación de muestreos serológicos y atención de denuncias y sospechas, demuestra que se mantiene la condición sanitaria de libre de la enfermedad en las distintas zonas del país», indicaron desde el organismo.

De esta manera, mediante la nota elevada por el Senasa, se busca conocer la factibilidad de ampliar el alcance del Certificado Veterinario Internacional acordado para el envío de carnes deshuesadas de la misma especie y menudencias, de manera tal de sumar carne bovina con hueso, con certificación kosher.

Israel es el segundo destino de las exportaciones de carne vacuna argentina, con 33.437 toneladas peso producto adquiridas entre enero y noviembre, según el último informe mensual de la Cámara de Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra).

En este mercado el precio promedio fue equivalente a US$ 6.133 dólares por tonelada, con una facturación que totalizó US$ 205,1 millones en los primeros once meses del año.